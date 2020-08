The Binge : un trailer pour la comédie façon American Nightmare avec de la drogue

Demandez aux personnages des films "American Nightmare" tout ce qui peut se passer durant une seule nuit. Dans "The Binge", le concept est sensiblement le même avec l'autorisation de tuer qui est remplacée par celle de consommer de la drogue et de l'alcool.

Quand American Nightmare devient un stoner movie

En s'attardant une demi-seconde sur l'histoire de The Binge, on remarque de suite que l'inspiration est American Nightmare. La franchise de films horrifiques raconte comment les USA ont endigué le taux de criminalité en instaurant une nuit durant laquelle tout est permis. The Binge reprend ce schéma en le modifiant à sa façon pour correspondre aux codes du stoner movie. Ici, il est question de Griffin (Skyler Gisondo), Hags (Dexter Darden) et Andrew (Eduardo Franco), qui ont enfin l'âge de participer à The Binge. Une fête qui se déroule une fois par an et durant laquelle la consommation de drogues et d'alcool est autorisée. Car, dans un futur proche, ces substances et ces boissons ont été rendues complètement illégales par le gouvernement. La Binge Party va se transformer pour nos trois héros en une nuit où leur amitié sera testée, alors qu'ils vont connaître des situations complètement loufoques. Il faut bien que jeunesse se fasse !

Ce film pour adolescents est réalisé par Jeremy Garelick, un habitué des comédies. Il sera mis en ligne à partir du 28 août prochain sur la plateforme Hulu. La France n'y ayant pas accès, on ne sait pas vers qui il faudra se tourner pour le voir chez nous.

La bande-annonce est là

La comparaison avec American Nightmare étant signalée, est-ce que The Binge va voir sa part d'originalité ? Au regard de la bande-annonce, le long-métrage ressemble à ce qu'on voit dans ce genre de cinéma pour adolescents, avec des personnages délirants, quelques scènes qui sortent du lot, une touche de romance et des héros qui sont livrés à eux-mêmes face à d'autres jeunes plus expérimentés. Cette nuit de débauche sera le moment propice pour prouver son courage et comprendre que l'on peut entrer dans le monde des adultes. Rien de particulièrement innovant ne ressort du lot, le concept de base a l'air de vite se faire oublier. À voir si sur l'écriture des personnages, le film aura des petites choses notables à donner.

Reste Vince Vaughn, qui est le vrai élément drôle de cette bande-annonce. L'acteur campe le proviseur du lycée de la ville, qui tente d'empêcher ses élèves de participer à ce moment de décadence. Son apparition au début avec son diaporama est l'élément comique qui fonctionne le plus dans cet aperçu. On espère qu'il aura beaucoup de temps à l'écran.