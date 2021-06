The Birthday Cake : premier trailer du film de gangsters avec Ewan McGregor et Val Kilmer

La première bande-annonce de "The Birthday Cake" vient d’être dévoilée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec son casting rempli de "gueules" bien connues des films de gangsters, le long-métrage possède des faux airs de la série "Les Soprano".

The Birthday Cake : une distribution efficace

Qui a dit que les films de gangsters n’étaient plus d’actualité, excepté lorsque c’est Martin Scorsese qui les réalise ? The Birthday Cake est bel et bien présent pour prouver le contraire. Surtout, le long-métrage réalisé par Jimmy Giannopoulos est rempli d’acteurs qu’on a vu au moins une fois dans une production mafieuse. En effet, aux côtés d’Ewan McGregor (qui joue encore un homme d’église, douze ans après Anges et démons) et Val Kilmer (éternel Chris Shiherlis dans Heat), la distribution se compose d’acteurs bien connus, que l’on a pu voir dans les films de gangsters réalisés par Scorsese et/ou dans la série culte Les Soprano. On y retrouve ainsi Lorraine Bracco, Vincent Pastore, Paul Sorvino ou bien encore Nick Vallelonga.

Angelo (Val Kilmer) - The Birthday Cake ©Purpose Films

Ils sont accompagnés d’autres acteurs souvent apparus au cinéma et à la télévision tels que Shiloh Fernandez, Ashley Benson, Penn Badgley, William Fitchner, David Mazouz, Jeremey Allen White, Luis Guzman ou bien encore John Magaro. La principale attraction de ce film est donc son casting qui ne laissera personne indifférent.

Joyeux anniversaire, tonton

En ce qui concerne son synopsis, il se révèle intrigant. En effet, le film suit Giovanni (Shiloh Fernandez), qui se voit contraint d’honorer la tradition familiale en allant apporter un gâteau d’anniversaire à son oncle gangster Angelo (Val Kilmer). Sauf que ce jour-là, tout ne va pas se passer comme prévu et il va être témoin d’un meurtre. Commence alors pour lui une véritable course-poursuite, son gâteau sous le bras.

La première bande-annonce de The Birthday Cake nous promet beaucoup d’action, de rebondissements et de vraies gueules cassées qui ne sont pas là pour rigoler. Quelque part entre les pures fictions de gangsters des années 90 et la réalisation brut de décoffrage des frères Safdie (Uncut Gems), The Birthday Cake pourrait être une jolie pépite cinématographique.

Le film est prévu dans les salles américaines le 18 juin 2021. Aucune date française n’a pour l’instant été communiquée.