The Black Phone : c'est quoi ce nouveau film de Scott Derrickson ?

Scott Derrickson, le metteur en scène de « Sinister » et de « Dr Strange » sera bientôt de retour avec son prochain long-métrage : « The Black Phone ». Voici ce que l’on sait du projet :

Scott Derrickson : l’un des maîtres de l’horreur

Né en 1966, Scott Derrickson a réalisé des films d’horreur inoubliables. Il débute sa carrière en 2000 lorsqu’on lui confie la réalisation de Hellraiser 5 : Inferno. En 2005, il décide de se lancer dans un projet plus personnel et surtout plus ambitieux : l’impressionnant L’Exorcisme d’Emily Rose. Après un écart avec Le Jour où la Terre s’arrêta, le metteur en scène retourne à l’horreur avec l’incroyable Sinister, puis Délivre-nous du mal. En 2016, il signe son dernier film en date : Dr Strange.

The Black Phone : un projet intrigant

Après ce détour par Marvel Studios, Scott Derrickson retourne une fois de plus dans le milieu de l’horreur. Attendu pour le 26 janvier 2022, The Black Phone est son prochain projet. Notamment porté par Ethan Hawke et Mason Thames, le long-métrage raconte le kidnapping d’une jeune fille par un dangereux ravisseur. Ce dernier enferme sa victime dans une cave insonorisée. Mais la nuit, un téléphone, qui n’est pourtant pas branché, sonne mystérieusement.

Blumhouse Productions vient de publier l’affiche officielle de The Black Phone. Visiblement, il s’agirait d’Ethan Hawke dissimulé derrière ce masque façon Joker, son chapeau de cowboy et ses lunettes.

Lors d’une récente intervention, Jason Blum a déclaré que The Black Phone est :

certainement l'un des films les plus effrayants que nous ayons jamais fait. Scott pense que c'est son meilleur film. Je suis tellement fan de Scott... J'aime vraiment tous ses films. J'ai adoré Sinister mais là c’est clairement l'un de ses meilleurs films. Peut-être le meilleur film qu'il ait jamais fait.

Ainsi, Ethan Hawke retrouve Scott Derrickson dix ans tout juste après Sinister. The Black Phone a déjà été dévoilé dans de nombreux festivals, et reçoit pour le moment des retours extrêmement positifs. Jason Blum a notamment partagé le score sur Rotten Tomatoes de sa nouvelle production qui s’élève pour le moment à 100%. Rendez-vous le 26 janvier pour découvrir la nouvelle folie de Scott Derrickson !