The Book of Clarence : un trailer spectaculaire pour l'épopée biblique avec LaKeith Stanfield et Omar Sy

LaKeith Stanfield et Omar Sy sont en première ligne du casting prestigieux rassemblé par le musicien et réalisateur Jeymes Samuel pour son péplum et épopée biblique : "The Book of Clarence". Sa bande-annonce promet un grand spectacle, avec de l'action épique et de l'humour.

Un apôtre pas comme les autres

Après The Harder They Fall, son premier long-métrage, un western afro-américain avec notamment Idris Elba et Regina King au casting, Jeymes Samuel sera de retour en janvier 2024 avec un nouveau film : The Book of Clarence. Comme il l'avait précédemment annoncé, l'ambition est grande et "classique". Il s'agit en effet de proposer un péplum à l'image ceux de l'âge d'or hollywoodien, comme Ben-Hur ou Les Dix commandements, une grande aventure cinématographique avec ses héros et une action épique. C'est ce qui apparaît dans les premières images de The Book of Clarence, à découvrir dans une bande-annonce spectaculaire (vidéo en tête d'article), où l'action et l'humour se côtoient dans une énergie séduisante.

The Book of Clarence ©Sony Pictures

Un casting royal

Amoureux de l'histoire et du cinéma, l'anglais Jeymes Samuel veut mettre à l'écran le peuple noir dans des histoires, celles qu'il a connues enfant mais dans lesquelles tous les personnages étaient blancs. Après son western mené par un casting entièrement composé d'interprètes noirs, il offre maintenant avec The Book of Clarence une épopée biblique sur le même principe. Celle-ci se déroule en est centrée sur Clarence, un jeune homme anonyme et malchanceux de Jérusalem qui, décidé à devenir quelqu'un, va s'inspirer de Jésus et s'auto-proclamer le nouveau Messie.

Dans le rôle de Clarence, on retrouve le très talentueux LaKeith Stanfield. Il est notamment accompagné au casting d' Omar Sy, RJ Cyler, David Oyelowo, Anna Diop, Caleb McLaughlin, James McAvoy et Benedict Cumberbatch. Une distribution prestigieuse, qui a l'air de s'éclater dans les images de la bande-annonce, entre combats de gladiateurs, faux et vrais miracles, courses de chars et lutte contre l'Empire romain. Le tout sur une composition hip hop assurée par Jeymes Samuel, qui est par ailleurs accompagné à la production par Shawn Carter, aka Jay-Z.

Annoncé dans les salles américaines le 12 janvier 2024, on peut espérer une distribution française au même moment, mais ça reste encore à confirmer.