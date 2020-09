The Brutalist : Marion Cotillard au sein d'un énorme casting

Marion Cotillard va bientôt revenir au cinéma américain. Elle sera à l’affiche du prochain film de Brady Corbet, "The Brutalist", au milieu d’un impressionnant casting. Le long-métrage n’a pas encore de date de sortie.

Des immigrants européens qui fuient en Europe au cœur de The Brutalist

Brady Corbet est un réalisateur qui monte. Son premier film, L’Enfance d’un chef, lui avait valu les prix Luigi de Laurentiis et du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise en 2015. Le cinéaste était ensuite parvenu à convaincre Natalie Portman et Jude Law de porter son deuxième long-métrage, Vox Lux, qui a été sélectionné au même festival en 2018. Et le jeune cinéaste va frapper fort pour seulement son troisième long-métrage, puisqu’il réunira un casting impressionnant pour The Brutalist. Le film racontera 30 ans de la vie d’un architecte visionnaire du nom de László Toth et de sa femme Erzsébet, deux survivants de l’Holocauste qui fuient l’Europe d’après-guerre pour trouver une nouvelle vie et être témoins de la naissance des États-Unis modernes. Mais leurs vies vont bientôt être changées pour toujours par un riche et mystérieux client.

Et comme nous l’apprend Deadline, de nombreuses stars incarneront les principaux personnages de The Brutalist. Ce sont Joel Edgerton et Marion Cotillard qui interpréteront László et Erzsébet Toth, tandis que Mark Rylance jouera le client mystérieux qui changera leur vie. Et ce n’est pas tout puisque Sebastian Stan et Vanessa Kirby, deux acteurs très convoités ces derniers temps, leur donneront la réplique. Feront aussi partie de la distribution Alessandro Nivola, Raffey Cassidy et Stacy Martin, qui retrouvera encore Corbet après avoir déjà joué le personnage de la professeure dans L’Enfance d’un chef et celui d’Eleanor dans Vox Lux. Le réalisateur a coécrit le scénario du film avec Mona Fastvold, comme c’était le cas sur son premier long-métrage.

Brady Corbet promet un film aux résonances actuelles

Le réalisateur de The Brutalist a donné quelques précisions sur son prochain film dans des propos toujours relayés par Deadline. Il a notamment promis une histoire qui résonnera avec le public d’aujourd’hui, et sera pertinente dans le climat américain actuel:

Au milieu d’un nouvel élan de populisme et de préjugés au 21ème siècle, The Brutalist est un film qui célèbre les triomphes des visionnaires les plus audacieux et accomplis : nos ancêtres. C’est le projet qui me tient le plus à cœur et est le plus lié à l’histoire de ma famille jusqu’à maintenant. Je suis vraiment impatient d’être réuni avec tant de nos collaborateurs les plus proches, ainsi que de nouveaux qui sont géniaux, pour faire ce que nous prévoyons être un film vital et urgent.

Andrew Lauren, le producteur de Corbet sur Vox Lux, et qui assumera de nouveau ce rôle pour The Brutalist, a appuyé les propos du réalisateur sur la pertinence actuelle qu’aura le film :

Le troisième film de Brady, The Brutalist, est une continuation de son interprétation unique de moments historiques majeurs du siècle dernier. En tant que petit-fils d’un artiste immigré, cette histoire me parle, et est sans aucun doute pertinente au milieu du discours politique que nous avons en Amérique aujourd’hui.

The Brutalist est décrit comme une « saga épique et une histoire d’amour non conventionnelle ». Corbet avait déjà précisé il y a quelques temps que le tournage du film se ferait en anglais, en yiddish, en hongrois et un peu en italien. Il se déroulera en partie en Pologne et devrait débuter en janvier 2021. Si tout se passe bien, on peut donc espérer pouvoir découvrir le long-métrage en fin d’année prochaine ou début 2022.