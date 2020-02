Vous avez aimé ? Partagez :

Paul Schrader pourra compter sur Martin Scorsese pour l’accompagner sur sa nouvelle réalisation, « The Card Counter ». Il se dote d’un très beau casting pour un résultat qu’on espère aussi impressionnant que sa dernière sortie, « Sur le chemin de la rédemption. »

Quand on met dans la même phrase Martin Scorsese et Paul Schrader, n’importe quel cinéphile qui se respecte va directement penser à Taxi Driver, réalisé par le premier et écrit par le second. Ils étaient ensemble à leurs débuts et se sont faits un nom grâce à ce film devenu littéralement un monument de l’histoire du cinéma. Toujours aux mêmes postes, ils se sont retrouvés ensuite pour Raging Bull, La Dernière tentation du Christ et À Tombeau ouvert. Mais cela fait un bon moment qu’on n’a plus conjointement entendu parler d’eux pour un projet. Cette attente prend fin, même si elle ne se matérialise pas comme on le souhaiterait. Pas d’alliance scénariste/réalisateur pour The Card Counter, qui sera le prochain bébé de Paul Schrader.

Martin Scorsese l’épaulera à la production de cette histoire centrée sur Tell, un ancien soldat reconverti joueur de poker qui fait la rencontre de Cirk, un jeune homme plein de rage qui veut se venger d’un colonel militaire que connaît Tell. Aidés par une mystérieuse créancière nommée La Linda, les deux compères vont naviguer de casino en casino pour essayer de remporter le World Series of Poker de Las Vegas. Dans ce périple, Tell va être confronté à son passé de manière brutale.

Martin Scorsese à la production et un gros casting

On a souvent eu des doutes sur les capacités de Schrader derrière la caméra, son cinéma étant à mille lieux de tutoyer le niveau de celui de Scorsese. Mais on n’oublie pas qu’il vient de livrer Sur le chemin de la rédemption, un drame d’une finesse et d’une justesse folle centré sur un ancien aumônier militaire en pleine crise existentielle. Si The Card Counter pouvait avoir un tiers de sa beauté, ce serait déjà magnifique. On a des raisons d’y croire quand on voit le très joli casting qui est assemblé. Deadline annonce qu’Oscar Isaac incarnera Tell, Tye Sheridan sera Cirk, Willem Dafoe sera le colonel et Tiffany Haddish la créancière.

De son côté, après avoir sorti The Irishman sur Netflix, Martin Scorsese devrait commencer le tournage de Killers of the Flower Moon, qu’il décrit comme un western, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro en têtes d’affiche.