The Collector : le troisième film se dévoile en images

Les premières photos du troisième film de la saga d’horreur "The Collector", intitulé cette fois "The Collected", viennent d’être mises en ligne. Alors que le premier film était sorti en 2010 et le deuxième trois ans plus tard, "The Collected" n’a pas encore de date de sortie.

De quoi parle The Collector ? Dans The Collector, un cambrioleur nommé Arkin et ayant un besoin urgent d’argent pour rembourser les dettes de son ex-femme qui élève seule leur fille, entre par effraction dans la maison de campagne d’un courtier en joaillerie qu’il pense en voyage avec les siens. Mais il réalise bientôt que la famille du propriétaire des lieux y est séquestrée par un tueur qui a placé des pièges mortels partout dans la maison. Arkin va alors tenter de libérer la famille tout en essayant d’échapper lui-même au tueur, surnommé le collectionneur. Dans le deuxième film, Arkin doit de nouveau affronter le collectionneur pour sauver la fille d’un père fortuné, enlevée par le tueur. Réalisés par Marcus Dunstan, les films sont portés par Josh Stewart, qui y joue le principal protagoniste. Que sait-on du troisième film ? On ne sait encore rien de l’intrigue de The Collected. En revanche, on sait que le troisième film de la saga sera toujours réalisé par Marcus Dunstan, qui a aussi écrit le film avec Patrick Melton, comme c’était le cas pour les deux premiers. Pour ce qui est du casting, Josh Stewart reviendra de nouveau dans le rôle d’Arkin. Ce sera aussi le cas d’Emma Fitzpatrick, introduite dans le deuxième opus de la trilogie. Dot-Marie Jones et Tom Atkins, une légende des films d’horreur, ont aussi été annoncés à l’affiche du film, dans les rôles respectifs de la Sheriff Roxy Lawson et d’un homme du nom de Clu. Randy Havens jouera un policier et Navi Rawat sera aussi au générique, dans un rôle encore inconnu. Les premières photos du troisième film The Collector Dévoilées par Bloody Disgusting, les premières images de The Collected ne dévoilent pas grand-chose de l’intrigue. La première montre quand même Elena, le personnage incarné par Emma Fitzpatrick, le visage couvert de sang, en train de bâillonner une autre jeune femme. On se demande donc ce qui a poussé Elena à une telle action, d’autant qu’elle semble prendre plaisir à bâillonner sa victime sur la photo.

Peut-être sera-t-elle une méchante dans le film ? La deuxième photo dévoilée par le site dédié aux productions d’horreur montre un Arkin visiblement dans une salle d’interrogation d’un commissariat. On le voit assis à une table, les poignets menottés. La troisième image montre juste le personnage joué par Randy Havens dans son costume de policier. Après la diffusion de ces premières photos officielles, des informations sur l’intrigue du troisième film de la saga The Collector devraient commencer à filtrer dans les prochaines semaines.