The Comeback Trail : un trailer pour la comédie avec Robert De Niro et Tommy Lee Jones

Casting de rêve pour "The Comeback Trail" de George Gallo qui se dévoile dans une première bande-annonce. Robert De Niro et Zach Braff veulent y tuer Tommy Lee Jones.

The Comeback Trail : arnaque assurée

The Comeback Trail est un film réalisé et écrit par George Gallo. L'histoire se déroule à Los Angeles en 1974. On y suit Max Barber (Robert De Niro) et Walter Creason (Zach Braff), deux producteurs hollywoodiens qui ont des dettes auprès de la mafia. Leur chef, Reggie Fontaine (Morgan Freeman), leur donne quelques jours pour trouver l'argent. Les deux endettés vont alors mettre en place une arnaque à l'assurance sans faille pour récupérer l'argent. Ils lancent la production d'un western et embauchent, dans le rôle principal, le vétéran et suicidaire Duke Montana (Tommy Lee Jones). L'acteur est connu pour faire ses propres cascades, même à son âge avancé. Max et Walter vont tout faire pour qu'il y ait un malheureux accident sur le tournage afin de récupérer l'argent de l'assurance en cas de décès de leur star.

En selle pour un casting 5 étoiles

L'affiche de The Comeback Trail, il faut le dire, est quand même très alléchante, regroupant trois acteurs oscarisés. Robert De Niro en a en effet gagné deux. D'abord un du meilleur acteur dans un second rôle en 1974 pour Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola. Puis un du meilleur acteur pour sa prestation dans Raging Bull, de Martin Scorsese. Tommy Lee Jones est lui reparti avec la statuette pour son second rôle de flic pugnace dans Le Fugitif d'Andrew Davis. Même distinction pour Morgan Freeman, avec son second rôle dans Million Dollar Baby de Clint Eastwood.

La bande-annonce promet une comédie enlevée teintée d'humour noir, mais ça, il suffisait de lire le pitch du film pour s'en persuader. Le duo Braff/De Niro peut faire des étincelles dans le registre comique. On est également quand même très curieux de voir Freeman dans un rôle de mafieux impitoyable, lui que l'on a plus l'habitude de voir du côté de la loi et incarner des sages. Il jouait tout de même Dieu dans Bruce tout puissant ! Enfin, après Once upon a time... in Hollywood, on retrouve ici aussi ce brin de nostalgie concernant le genre du western. Les cowboys et les indiens ont le vent en poupe, et les réalisateurs modernes leur rendent de nombreux hommages.

Le casting est complété par Emile Hirsch, Patrick Muldoon, Malcolm Barrett, Eddie Griffin, Vincent Spano et Kate Katzman.

George Gallo : un mauvais garçon inconnu

Le réalisateur est en effet un de ces héros discrets d'Hollywood. Si son nom ne vous dit rien, il a pourtant été le scénariste de nombreuses comédies aux castings de stars, et surtout le créateur d'une des franchises les plus lucratives de ces trois dernières décennies.

Il commence sa carrière en tant que scénariste avec Midnight run, dans lequel jouait un certain Robert De Niro, qu'il retrouve 32 ans après dans the Comeback Trail. Il met ensuite en scène Descente à Paradise avec Nicolas Cage, Jon Lovitz, Dana Carvey et Mädchen Amick. C'est en 1995 que George Gallo a une idée de film qui met en scène deux policiers qui doivent protéger le témoin d'un meurtre. On confie les rôles principaux à Will Smith et Martin Lawrence. Ce sera les débuts derrière la caméra d'un certain Michael Bay. Ce film qui a connu 3 suites depuis, c'est, vous l'avez deviné, Bad Boys.

Dans les autres crédits de George Gallo en tant que réalisateurs, on trouve également les très bons mais mésestimés Middle Men et The Suspects.

The Comeback Trail sortira le 13 novembre aux Etats-Unis. Il n'est pour l'instant pas annoncé en France. Vu son casting (et la pénurie de sorties...), il y a fort à parier qu'il trouvera, avant la fin de l'année, le chemin des cinémas hexagonaux.