The Creator : la nouvelle pépite SF ? Les premiers avis sont dithyrambiques

Dans quelques jours, "The Creator" débarquera dans les salles françaises. Avant cela, des journalistes américains ont pu découvrir le film. Et ils ont été totalement séduits.

The Creator, le nouveau film de Gareth Edwards

Sept ans après la sortie de Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards dévoilera bientôt son nouveau long-métrage. Le cinéaste a choisi de rester dans le genre de la science-fiction avec The Creator. Le film se déroule dans un monde futuriste où les humains et les forces de l’intelligence artificielle s’affrontent. Un jour, un ancien agent des forces spéciales se voit confier une mission d'une importance capitale. Il est chargé de retrouver le Créateur, un mystérieux personnage ayant créé une arme qui pourrait mettre fin à la guerre, ou détruire l’humanité…

The Creator arrivera dans les salles françaises le 27 septembre prochain. Avant cela, des journalistes ont pu découvrir le film de l’autre côté de l’Atlantique. Et bon nombre d’entre eux ont encensé le nouveau film de Gareth Edwards, dont ce dernier a aussi écrit le scénario. À en croire les premiers avis, ce nouveau long-métrage a de quoi se faire une place de choix parmi les œuvres de science-fiction de ces dernières années.

Une pluie de louanges pour une nouvelle référence de la science-fiction ?

Certains journalistes ayant vu The Creator ont partagé leur avis sur leur compte Twitter. Parmi eux, Steven Weintraub de Collider a noté l’originalité du film : « a fait un film de science-fiction original, à une époque où faire des films originaux à cette échelle est presque impossible. » De son côté, Courtney Howard de Variety a trouvé le long-métrage « terriblement divertissant, captivant et profond à tous les niveaux. » Tessa Smith de ScreenRant a également été séduite. Elle a notamment révélé avoir été « totalement captivée » par l’histoire.

Joseph Deckelmeier et Brandon Davis sont allés encore plus loin dans leurs compliments de The Creator. Le premier a qualifié le film de « chef d’œuvre. » Il a notamment encensé son réalisateur, qui, selon lui, parvient à « garder le spectateur engagé du début à la fin. » Quant à Davis, totalement sous le charme, il a décrit le long-métrage comme « incroyablement bien. » Selon lui, The Creator est tout simplement « le meilleur film de l’année et le meilleur de science-fiction depuis très longtemps. »

Davis a également trouvé qu’Edwards parvenait à surprendre « de manière vraiment impressionnante pour une histoire d’humanité viscérale, touchante et créative. » Après de tels premiers retours, l’attente autour de The Creator ne va cesser de grimper dans les jours à venir. Il faudra donc patienter jusqu’au 27 septembre avant de pouvoir se faire un avis sur le long-métrage.