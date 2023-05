The Creator : un superbe trailer pour le nouveau film de Gareth Edwards après "Rogue One"

Après sept ans d’absence, Gareth Edwards s’apprête enfin à faire son grand retour avec "The Creator". La bande-annonce de son nouveau film, dont il a aussi signé le scénario, vient d’être dévoilée et promet un grand spectacle de science-fiction.

Gareth Edwards enfin de retour avec The Creator

Malgré sa bonne réputation, Gareth Edwards se fait très rare. Après avoir été découvert grâce à son premier long-métrage, Monsters, le réalisateur britannique a sorti Godzilla, plutôt bien reçu. Deux ans plus tard, il a dévoilé Rogue One : A Star Wars Story, qui a fait forte impression et est même considéré par certains comme le meilleur spin-off de la célèbre saga créée par George Lucas. Pourtant, le film est sorti en 2016, et son réalisateur ne nous a rien fait découvrir depuis. Mais cela va bientôt changer grâce à The Creator.

The Creator ©20th Century Studios

Edwards dévoilera bientôt son nouveau long-métrage, dont il a aussi écrit le scénario. The Creator se déroule dans un monde futuriste où les humains sont à la lutte avec les forces de l’intelligence artificielle. Un ancien agent des forces spéciales, Joshua, est chargé un jour de retrouver et d’éliminer le Créateur. Ce mystérieux personnage a créé une arme capable de mettre fin à la guerre, mais aussi à l’existence de l’humanité…

John David Washington face à un dilemme sur les premières images

À quelques mois de la sortie de The Creator, 20th Century Studios vient de lâcher une première bande-annonce du long-métrage. On y découvre Joshua, joué par John David Washington, qui se lance à la recherche du Créateur. Mais lorsqu’il découvre l’arme secrète qu’il doit trouver, il se rend compte qu’il s’agit d’une petite fille. Il se retrouve alors face à un dilemme : l’éliminer ou risquer de mettre en péril l’humanité.

Pour son grand retour derrière la caméra, Gareth Edwards a rassemblé un beau casting dans The Creator. Outre John David Washington, le film met notamment en scène Ken Watanabe, Gemma Chan et Allison Janney.

Comme évoqué plus haut, il faudra patienter encore quelques mois avant de pouvoir aller voir The Creator. Le film débarquera le 27 septembre 2023 dans les salles françaises.