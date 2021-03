The Creeps : Christophe Lambert s'attaque à des Gremlins

Christophe Lambert s'apprête à affronter des monstres dans une station de ski en Finlande dans le film d'horreur "The Creeps".

Lambert du décor

Christopher Lambert est un des rares acteurs français à avoir réussi à faire son trou à Hollywood. Loin d'être un simple comédien de complément, c'est plutôt des premiers rôles que le cinéma américain lui a offerts pendant vingt ans. Il est un homme-singe dans Greystoke, la légende de Tarzan, mais également l'immortel Connor MacLeod dans le culte Highlander, rôle qu'il reprendra dans les trois suites qui le sont beaucoup moins. Au rayon des partitions marquantes, on peut ajouter son incarnation de Raiden dans l'adaptation du jeu Mortal Kombat par Paul W.S. Anderson. Et puis au début des années 2000, les grosses productions commencent à se raréfier dans sa filmographie. On sent alors que Christophe Lambert va laisser aller sa carrière à sa guise et advienne que pourra. Le prochain long-métrage qui le comptera au casting rentre bien dans cette description : The Creeps.

Highlander ©20th Century Fox

The Creeps : comme un petit goût de Gizmo à la sauce finnish

Christophe Lambert sera en effet de la distribution de The Creeps réalisé par Marko Mäkilaakso. Le Finlandais est le metteur en scène de War of the Dead et It Came From The Desert. L'acteur français y sera accompagné de Chris Cavalier (Les Figures de l'ombre) et Iiro Panula (Born in Heinola).

L'histoire du film The Creeps se déroule dans une station de ski finlandaise où a lieu un événement répondant au nom de Monsterfest. Nous y suivrons deux Américains qui font le voyage depuis leur pays pour prendre part aux festivités. La grande fête annoncée va néanmoins être gâchée par l'arrivée de petites créatures maléfiques qui vont semer la pagaille. Lu comme ça, le synopsis fait beaucoup penser à Gremlins de Joe Dante avec ses monstres turbulents. La comparaison devrait plaire à Mäkilaakso qui a déjà promis que The Creeps serait un film pop-corn et fun ! Petit plus, c'est Barry Atkinson, vétéran de chez Disney ayant travaillé sur Le Roi lion, qui s'occupera du design des monstres. Le tournage de The Creeps devrait commencer sous peu.