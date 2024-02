Un acteur français au casting de ce reboot très attendu d'un film culte (et tragique)

C'est un projet longtemps resté dans le "development hell" qu'on pourra enfin bientôt découvrir : le reboot du film culte "The Crow", 30 ans après sa sortie et sur lequel Brandon Lee a tragiquement perdu la vie. Un film américain réalisé par Rupert Sanders, et qui compte un prestigieux acteur français à son casting.

Le retour d'Eric Draven

En 1993, le cinéaste australien Alex Proyas réalise son deuxième long-métrage : The Crow. Il s'agit d'une adaptation des comics du même nom, mettant en scène Eric Draven, un musicien revenu d'entre les morts pour venger son propre assassinat et surtout celui de sa fiancée. Ressuscité par un mystérieux corbeau et aidé par un officier de police, il va alors traquer les membres du gang qui les ont tués pour les éliminer un par un.

Sorti en 1994, The Crow, avec Brandon Lee dans le rôle-titre, est un succès critique et commercial, loué notamment pour son élégante esthétique gothique et sa noirceur. Mais la réception du film "profite" aussi d'une tragédie : la mort accidentelle pendant le tournage de Brandon Lee, tué par le coup de feu d'un pistolet chargé avec des balles à blanc artisanales. Un événement dramatique qui a nourri la légende d'un film devenu immédiatement culte.

30 ans plus tard, et 16 ans après l'annonce d'un reboot, le nouveau film The Crow arrivera enfin dans les salles en juin 2024, le 7 aux États-Unis et le 5 en France. Pour cette réinvention du personnage, c'est l'acteur Bill Skarsgård qui endosse le rôle, sous la direction du réalisateur Rupert Sanders.

Sami Bouajila au casting de The Crow

Pour incarner la fiancée d'Eric Draven, Shelly Webster, c'est l'actrice et chanteuse FKA Twigs qui a été choisie. On trouve par ailleurs au casting Danny Huston, Laura Birn, David Bowles et l'acteur franco-tunisien Sami Bouajila.

Yanis Zeri (Sami Bouajila) - Braqueurs ©SND

Pour le moment, le rôle que l'acteur de Braqueurs et Un fils tient est tenu secret. Impossible donc de savoir combien il sera présent à l'écran et s'il sera un ennemi ou un des rares alliés d'Eric dans sa vengeance. Ce sera pour Sami Bouajila sa deuxième participation à un film américain, 26 ans après Couvre-feu d'Edward Zwick, dans lequel il donnait notamment la réplique à Denzel Washington.

Sa présence au casting de ce nouveau film The Crow ne fait que nourrir un peu plus l'impatience de le découvrir.