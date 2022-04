The Crow : le reboot a trouvé son acteur pour le rôle-titre

Après des années d'arrêts, de reports et de changements, le reboot de « The Crow » semble enfin se préciser. En effet, le comédien Bill Skarsgard, la star de « Ça », a été choisit pour incarner le célèbre justicier à l'écran. Ce nouveau film sera réalisé par Rupert Sanders.

C'est qui The Crow ?

Initialement, The Crow est un personnage de comics créé en 1989 par James O'Barr. Ce dernier avait écrit l'histoire de ce justicier sombre et torturé suite au décès de sa petite amie, morte dans un accident de voiture à cause d'un conducteur ivre. Si les comics rencontrent un succès confidentiel, le long-métrage d'Alex Proyas, sorti en 1994, permet au personnage de se faire connaître du grand public.

Eric Draven (Brandon Lee) - The Crow ©Miramax

Incarné par Brandon Lee, cet anti-héros violent et sans moral est devenu culte pour les amateurs du genre et les fans de super-héros. À l'époque de sa sortie, le long-métrage rapporte plus de 50 millions de dollars au box-office. Sa classification R et son ton résolument dark et violent ont permis à l’œuvre de se démarquer par rapport aux autres productions du genre.

The Crow est aussi malheureusement célèbre à cause du décès de Brandon Lee, mort par accident pendant le tournage, suite à la présence d'une cartouche factice (une balle réelle mais sans poudre) dans une des armes utilisées sur le plateau. Depuis 1994, trois autres films The Crow ont vu le jour dans un silence pratiquement total. Mais Hollywood travaille sur un reboot depuis quelques années maintenant. Et les choses semblent enfin s'accélérer.

Bill Skarsgard au casting

Après des années de faux départs, le reboot de The Crow semble enfin être sur de bons rails. Pourtant, ce n'était pas gagné. En effet, pendant un temps, Stephen Norrington, le réalisateur de Blade, devait participer à un redémarrage de la franchise au milieu des années 2000. Ensuite, c'est F. Javier Gutiérrez qui devait s'occuper d'un reboot de The Crow avec Luke Evans dans la peau du protagoniste au début des années 2010. Là encore, le projet tombe à l'eau. Le dernier essai remonte à seulement quelques années quand Corin Hardy, le réalisateur de La Nonne devait se pencher sur ce sujet, avec Jason Momoa dans le rôle-titre. Mais les deux hommes ont abandonné le projet en 2018 face à des problèmes financiers et artistiques entre les producteurs et les distributeurs.

Bill Skarsgard ©Le Sérigraphe

Mais cette fois, c'est sûrement la bonne. Bill Skarsgard, qui a joué Grippe-Sou dans les deux films Ça, vient d'être confirmé (via The Hollywoot Reporter) au casting du reboot de The Crow dans le rôle principal. Le long-métrage sera réalisé par Rupert Sanders, le metteur en scène de Blanche-Neige et le Chasseur et du remake américain de Ghost in the Shell.

Zach Baylin, récemment nommé aux Oscars pour son travail sur La Méthode Williams, va s'occuper du scénario de ce reboot. Le projet est actuellement en pré-production et devrait débuter son tournage début juin à Prague et à Munich. Le budget avoisinerait les 50 millions de dollars. Visiblement, cette fois, le corbeau va réellement prendre son envol.