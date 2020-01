The Crow : le reboot va-t-il enfin se faire ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Depuis le premier film, « The Crow » a été frappé par une malédiction qui empêche la franchise de se développer comme elle le devrait. L’idée d’un reboot n’est pas récente et, après plusieurs échecs, elle revient encore dans l’actualité. Peut-on y croire cette fois ?

À l’heure où Joker casse tout sur son passage, un retour d’Eric Draven ne serait-il pas particulièrement opportun ? Les anti-héros n’ont pas l’air d’effrayer le public et ce serait enfin l’occasion de relancer The Crow, qui se présenterait comme une réelle contre-proposition au cinéma super-héroïque de Marvel ou d’une partie de chez DC. Mais rien n’a jamais été simple pour la franchise au cinéma. Rappelons qu’à l’origine, il y a les comics de James O’Barr et, qu’ensuite, Alex Proyas s’est emparé de ce matériau pour une adaptation qui deviendra culte. Hélas, pas uniquement pour des raisons artistiques. Durant son tournage, Brandon Lee (fils de Bruce Lee) décède lorsqu’il reçoit une balle lors d’une scène. L’équipe a été forcée de finir le travail sans l’acteur suite à ce drame.

Une série de films/téléfilms a vu le jour, sans atteindre le niveau du premier. Et les nombreuses rumeurs de reboot n’ont débouché sur rien, si ce n’est des échecs consécutifs. Le dernier en date a été celui de Sony, que devait réaliser Corin Hardy, avec Jason Momoa dans le rôle principal. Bloody Disgusting rapporte qu’une énième tentative serait en développement « actif » avec Davis Film (la boîte de Samuel Hadida), Highland Film Group et Electric Shadow. Un nouveau scénariste ainsi qu’un réalisateur doivent être trouvés pour faire en sorte que, cette fois, ce reboot voit le jour.

The Crow, ça raconte quoi ?

Eric Draven et Shelly Webster sont sur le point de se marier quand un gang les assassine. Lui est passé par le fenêtre et, elle, a été violée puis torturée. La belle histoire d’amour tourne mal mais, quand un corbeau s’en mêle, Éric revient d’entre les morts. Guidé par l’oiseau, il décide de se maquiller et de retrouver ceux qui sont responsables de son immense chagrin. Il va se lancer dans une folle cavalcade, que la police, de son côté, ne voit pas d’un bon oeil. Mais il en faudra plus pour empêcher le garçon de dézinguer sans pitié les coupables. Alex Proyas a brillamment réussi à capter l’ambiance des comics et à lui donner une vraie consistance au cinéma. On évoque souvent The Crow pour la tragédie Brandon Lee, mais le film est vraiment un beau travail. Si un reboot était enfin sur les rails, ce ne sera pas simple de passer après un tel objet culte.