The Crow : premières images très séduisantes pour le remake du film culte

Attendu pour le début du mois de juin 2024, "The Crow" avec Bill Skarsgård dans le rôle-titre se dévoile avec des premières images qui donnent très envie.

La vengeance arrive

Eric Draven aka "The Crow", musicien assassiné et ressuscité par un corbeau pour venger sa mort et celle de sa fiancée Shelly Webster, est de retour. 30 ans après le film culte d'Alex Proyas, durant le tournage duquel l'acteur principal Brandon Lee perdait tragiquement la vie, son remake avec Bill Skarsgård dans le rôle-titre commence à se montrer, en vue de sa sortie le 5 juin 2024.

Des premières photos du film The Crow, réalisé par Rupert Sanders et écrit par Zach Baylin (La Méthode Williams, Gran Turismo) ont ainsi été dévoilées en exclusivité par Vanity Fair, montrant le couple Eric Draven (Bill Skarsgård) - Shelly Webster (FKA Twigs), ainsi que le héros devenu "The Crow". On note d'emblée la référence à l'esthétique gothique du film original, avec le fameux maquillage noir autour des yeux

Eric Draven (Bill Skarsgård) - The Crow ©Lionsgate

The Crow comme The Batman ?

Depuis son entrée en développement en 2008, le nouveau film The Crow est passé entre plusieurs mains, devant comme derrière la caméra. Avant que ce ne soit l'interprète de Pennywise dans les films Ça qui lui donne ses traits, le personnage aurait pu être incarné par Bradley Cooper, Luke Evans ou encore Jason Momoa.

Côté réalisation, Juan Carlos Fresnadillo (28 semaines plus tard), F. Javier Gutiérrez (Rings) et Corin Hardy (La Nonne, Gangs of London) ont à différents moments été attachés au projet. Un development hell qui n'avait rien de rassurant, mais maintenant qu'il en est sorti, The Crow se montre dans des images très séduisantes.

Ces images annoncent un film qui rendra hommage à l'esthétique du film d'Alex Proyas, tout en s'inscrivant aussi dans des codes ultra-contemporains, tatouages, sportswear vintage et formidable coupe mulet. On ne peut s'empêcher de ressentir entre Bill Skarsgård et FKA Twigs comme un air de Robert Pattinson et Zoë Kravitz dans The Batman, eux aussi deux personnages jeunes et romantiques flirtant avec l'emo-gothique.

La comparaison ne vaut pas que pour les interprètes, mais aussi pour leur inscription dans le genre super-héroïque, The Crow étant un justicier vengeur ressuscité par une force surnaturelle. Pour rappel, le film de 1994 entretenait des similitudes avec les deux films Batman de Tim Burton, sortis en 1989 et 1992. À l'heure où, à l'inverse de la dynamique du MCU et du DCEU, les anti-super-héros reviennent en force, The Crow pourrait donc être une excellente surprise.

Un hommage à Brandon Lee

Rupert Sanders a expliqué que The Crow avait été fait avec le souvenir constant de la mort de Brandon Lee, et ce que l'acteur, tué sur le tournage par un coup de feu accidentel, avait apporté au rôle.