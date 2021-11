The Danish Girl : Eddie Redmayne regrette d'avoir joué un personnage transgenre

Le comédien Eddie Redmayne, notamment célèbre pour son interprétation de Stephen Hawking dans « Une Merveilleuse histoire du temps » est revenu sur un autre de ses rôles emblématiques. Celui dans « The Danish Girl ». Une expérience qu'il regrette étonnamment aujourd'hui.

Eddie Redmayne : un comédien talentueux

L'air de rien Eddie Redmayne est très présent à l'écran. Le comédien anglais débute sa carrière au milieu des années 2000 avec un petit rôle dans Raisons d'Etat. Après de nombreuses apparitions à la télévision et quelques petits rôles dans des films comme Deux sœurs pour un roi, c'est en 2014 qu'il se fait connaître du grand public lorsqu'il joue le rôle du grand Stephen Hawking dans Une merveilleuse histoire du temps. Un rôle qui lui vaut d'ailleurs l'Oscar du Meilleur acteur.

Stephen Hawking (Eddie Reydman) - Une merveille histoire du temps ©Focus Features

Rapidement, il enchaîne les succès et apparaît dans des films reconnus comme The Danish Girl, Jupiter : Le Destin de l'univers, la saga Les Animaux fantastiques ou plus récemment l'excellent Les Sept de Chicago. Il sera prochainement de retour dans la peau du sorcier Dragonneau dans Les Animaux fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore.

The Danish Girl : un rôle qu'il regrette

En 2016, Eddie Redmayne accepte d'incarner le rôle de Lili Elbe, une artiste danoise née homme sous le nom d'Einar Wegener, dans le film The Danish Girl de Tom Hopper. Une histoire emblématique puisque le film retrace la vie de la toute première personne de l'histoire à avoir subi une chirurgie de ré-attribution sexuelle en 1930.

Pourtant, malgré le succès du film, autant critique que populaire, Eddie Redmayne regrette d'avoir incarné Lili Elbe. Mais ce regret ne vient pas de la qualité du film, ou même de son rôle, mais d'une petite polémique qui avait émergé à l'époque. En effet, lors de la sortie du film, certains ont argué que le rôle de Lili Elbe aurait dû revenir à une actrice transgenre. Eddie Redmayne a entendu ce petit scandale, et aujourd'hui il est totalement d'accord avec cette analyse. Lors d'une récente interview avec le Times de Londres (via Deadline), le comédien est revenu sur cette question d'identité transgenre :

Non, je ne l'accepterais pas maintenant. J'ai fait ce film avec les meilleures intentions, mais je pense que c'était une erreur. La plus grande discussion sur les frustrations liées au casting est due au fait que beaucoup de gens n’ont pas de représentation à l'écran. Il doit y avoir un nivellement, sinon on va continuer à avoir ces débats.

The Danish Girl ©Focus Features

Est-ce qu'un personnage transgenre doit obligatoirement être incarné par un acteur transgenre ? C'est un éternel débat, qui divise. Et les deux avis ont leurs arguments. Certains diront, qu'après tout, le métier de comédien est justement de rentrer dans des rôles, dans des personnages, qui ne sont pas forcément liés à lui-même. D'autres diront que cela ne s'applique pas dans ce cas.

En tout cas, The Danish Girl avait été salué par la critique et avait été nommé à 4 reprises aux Oscars. Parmi ces nominations, le film est reparti avec une seule récompense, celle de l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Alicia Vikander. Eddie Redmayne, quant à lui, avait été nommé dans la catégorie Meilleur acteur.