The Dark Knight : retour sur la folle préparation d'Heath Ledger pour le rôle du Joker

Si « The Dark Knight » est devenu aussi culte, c'est en grande partie grâce à l'interprétation d'Heath Ledger dans la peau du Joker. Le comédien a offert une partition iconique. Focus sur la préparation dingue de l'acteur.

The Dark Knight : un film culte

Sorti en 2008, The Dark Knight demeure encore aujourd'hui, pour beaucoup de fans, la meilleure adaptation cinématographique de Batman de tous les temps. Réalisé par Christopher Nolan, le long-métrage a rencontré un succès fou, que ce soit auprès des critiques professionnelles que du public. Nommé à huit reprises aux Oscars, le film avait remporté deux statuettes : Meilleur montage sonore et Meilleur acteur dans un second rôle pour Heath Ledger. Côté box-office, The Dark Knight avait rapporté plus de 1 milliard de dollars de recettes pour un budget de 185 millions. Sacrée performance !

Joker (Heath Ledger) - The Dark Knight ©Warner Bros Pictures

Faisant suite à Batman Begins, ce deuxième volet voyait évidemment le retour de Christian Bale dans la peau de Bruce Wayne. Entouré d'Aaron Eckhart dans la peau d'Harvey Dent, de Maggie Gyllenhaal en Rachel Dawes, de Michael Caine en Alfred ou encore de Gary Oldman dans le rôle de l'inspecteur Gordon, Batman devait affronter sa Némésis de toujours : le Joker.

Comment Heath Ledger s'est préparé pour le rôle ?

Le Joker est évidemment l'ennemi le plus connu de notre justicier masqué. Dans The Dark Knight, c'est Heath Ledger qui est choisi pour camper le Prince du Crime. Et ce dernier a opté pour une préparation inédite pour entrer dans les habits du clown démoniaque. Christopher Nolan voulait une toute nouvelle approche du Joker, cherchant à s'éloigner des précédentes incarnations du personnage (Cesar Romero et Jack Nicholson) :

Fidèle au ton que nous avions établi dans Batman Begins, nous avons décidé que ce Joker serait, en dépit de son surnom, un homme plutôt sérieux. Nous sommes partis de l'idée qu'il incarnait l'anarchie et le chaos à l'état pur. Qu'il n'avait d'autre but que de détruire pour le seul plaisir de détruire. Et qu'il était par là totalement insaisissable. Et passablement terrifiant.

Joker (Heath Ledger) - The Dark Knight ©Warner Bros Pictures

Pour se préparer à ce rôle si difficile, Heath Ledger a passé plusieurs semaines, seul dans une chambre d'hôtel, des mois avant le début du tournage. Sans même connaître le scénario du film, le comédien a cherché à entrer en osmose avec son futur personnage. Heath Ledger a tenu un journal intime où il ressassait toutes les idées sombres qui lui venaient à l'esprit, tout en les transformant en fantasmes et inquiétudes liés au Joker. Dans la série documentaire Trop jeune pour mourir, sortie en 2012, dont un épisode retrace la mort et la vie de Heath Ledger, son père, Kim Ledger, s'est étendu sur la préparation hors norme de son fils :

Il s’est enfermé dans une chambre d’hôtel pendant des semaines. Il a galvanisé le personnage. C’était typique de Heath. Il le faisait souvent. Il aimait plonger dans ses personnages, mais cette fois, il l’a vraiment pris trop à cœur...

Le rapport de police : l'obsession du comédien

Selon les informations du New York Post, obtenues grâce aux forces de l'ordre, l'obsession d'Heath Ledger pour le Joker a pris des proportions impressionnantes. Les officiers de police, après l'overdose du comédien, ont pénétré dans un espace entièrement dédié à l'univers de Batman : des piles de comics, des ouvrages sur le Joker et plus largement sur les clowns, des enregistrements sonores d'Heath Ledger travaillant sur son rôle, etc. Le tout était rangé avec énormément d'ordre. Selon les policiers interrogés par le New York Post :

Il étudiait même jusqu’aux origines des clowns. Et toutes les précédentes interprétations du personnage du Joker comme celle de Jack Nicholson ou bien encore Cesar Romero, le tout premier Joker à la télévision. Il essayait de se différencier de ces précédents rôles et de ces anciennes représentations du Joker. Ledger essayait même de rendre sa voix différente par rapport à eux. C’était un perfectionniste qui avait beaucoup de respect pour le personnage. Tous ces éléments étaient bien rangés et ordonnés.

Un comédien qui allait au bout des choses

Cette préparation de plusieurs mois s'est avérée payante sur le tournage du film. Heath Ledger s'est totalement dépassé dans le rôle du Joker et a impressionné son partenaire à l'écran Christian Bale. Dans le livre 100 things Batman fans should know & do before they die de Joseph McCabe, Christian Bale explique comment Heath Ledger lui a demandé de véritablement le frapper pendant la scène de l'interrogatoire :

Comme vous le voyez dans le film, Batman commence à frapper le Joker et réalise qu'il n'est pas un ennemi ordinaire. Plus je le frappe, plus il aime ça. Et plus je lui donne satisfaction. Heath agissait d'une manière très similaire. Il ricanait à mes dépens. Je lui disais : "tu sais, je n'ai pas réellement besoin de te frapper. Cela aura l'air aussi bien à l'écran si je ne le fais pas". Lui me répondait :"si, fais le, fais le...". Il se bousculait lui-même, et se jetait sur les murs carrelés sur le plateau qui ont fini par craquer. Son engagement était total.

The Dark Knight ©Warner Bros Pictures

Christian Bale a admis que Heath Ledger l'a totalement surpassé :

Heath est arrivé et a totalement ruiné mes plans. Il était tellement plus intéressant que moi et ce que je faisais.

Le comédien a donc été salué pour sa prestation du Joker. Il demeure aujourd'hui celui qui a le mieux incarné ce méchant iconique de l'univers DC. Heath Ledger a même obtenu un Oscar posthume pour son interprétation du Prince du Crime. On vous laisse avec cet extrait du documentaire Trop jeune pour mourir, qui présente le journal que Heath Ledger a commencé à rédiger dans sa fameuse chambre d'hôtel :