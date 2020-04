The Dark Knight Rises : Anne Hathaway pensait auditionner pour un autre rôle

La talentueuse Anne Hathaway, qui campe Catwoman dans le dernier volet de la trilogie réalisée par Christopher Nolan, s'est épanchée sur une drôle d'anecdote. En effet, lors de son audition, la comédienne s'est légèrement trompée de rôle !

Mal informée

Dans The Dark Knight Rises, Anne Hathaway incarne une Catwoman plus que convaincante. A la fois inaccessible et touchante, la comédienne a su émouvoir les spectateurs dans le rôle de cette voleuse au cœur plus grand qu'elle ne voudrait bien l'admettre. Si l'actrice apparaît donc comme une évidence, elle-même était loin du compte en passant le casting pour le rôle de Selina Kyle.

La comédienne pensait qu'on l'avait fait venir pour prêter ses traits à une autre héroïne phare DC... Harley Quinn ! Lors d'une interview avec BBC One, elle s'épanche sur ce moment à la fois gênant et amusant.

Oui, c'est drôle. Je suis arrivée à cette rencontre avec un t-shirt à la Vivian Westwood, joli mais avec plein de franges qui partaient dans tous les sens. J'avais aussi mis des chaussures larges pour évoquer le style du Joker et je faisais à Chris des petits sourires flippants. Au bout d'une heure, il m'a demandé : 'Tu sais que tu es là pour le rôle de Catwoman ?" Alors je me répétais : "Agis différemment, sois plus féline. Ok, maintenant, on joue comme un chat..."

Trouver sa place

Une expérience embarrassante en présence de Christopher Nolan, qui a dû ne pas en revenir. Malgré cette erreur improbable, le cinéaste a confié le rôle à Anne Hathaway, qui s'est plus que bien débrouillée aux côtés de Christian Bale.

En ressassant cette anecdote - et même si on adore Margot Robbie en Harley Quinn - on ne doute pas qu'Anne Hathaway aurait pu apporter quelque chose au personnage !

Mais tandis que la star de I, Tonya continue sa route dans Birds of Prey, c'est une nouvelle comédienne qui s'apprête à se glisser dans la combinaison de Catwoman. En effet, la star de Big Little Lies, Zoe Kravitz, a été choisie pour incarner l'héroïne dans le Batman de Matt Reves. Un passage de flambeau effectué dans les règles : sous une publication de la comédienne annonçant la bonne nouvelle, Anne Hathaway s'est empressée de la féliciter.

Toutes mes félicitations, tu viens de décrocher le rôle ta vie. Enfin, d'une vie en tout cas... Profite du voyage, Selina.

De son côté, Anne Hathaway enchaîne les nouveaux projets ! Le prochain à paraître ? Sacrées Sorcières, une adaptation du livre culte de Roald Dahl. L'an prochain, vous pourrez la retrouver dans Robopocalypse, avec Chris Hemsworth, mais aussi la comédie French Children Don't Throw Food. Elle y campera une journaliste américaine qui a accouché à Paris et relate ses découvertes en matière d'éducation des enfants en France.