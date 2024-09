The Dark Knight Rises : le jour où Christian Bale a fait très peur à Tom Hardy

Retour en 2012 et précisément quand Tom Hardy a découvert que, même métamorphosé en machine de guerre pour le rôle de Bane dans "The Dark Knight Rises", il ne pourrait rien faire face au Batman de Christian Bale...

Tom Hardy face à Christian Bale

Les deux acteurs britanniques Tom Hardy et Christian Bale n'ont pour le moment travaillé qu'une seule fois ensemble. Et c'était pour un film mémorable, The Dark Knight Rises, sorti en 2012 et conclusion de la fabuleuse trilogie Batman de Christopher Nolan. Dans celui-ci, Tom Hardy incarne Bane, l'antagoniste principal, et il se montre particulièrement impressionnant dans ce rôle, ayant pour l'occasion considérablement développé sa corpulence et musculature.

Bane (Tom Hardy) - The Dark Knight Rises ©Warner Bros.

"Je vais pas être capable de survivre à ça"

Lors de la sortie de The Dark Knight Rises, Tom Hardy avait raconté avec humour sur le plateau du talk show de Jonathan Ross sa première rencontre avec Christian Bale, alors que les deux acteurs se trouvaient à Los Angeles pour essayer leurs costumes et faire des screen tests. Confiant parce qu'il s'était physiquement transformé pour le rôle, Tom Hardy pensait alors qu'il impressionnerait Christian Bale... Mais la rencontre a tourné dans un autre sens.

J'avais pris du poids, et je me sentais très fort. Je m'étais entraîné. Je rentre dans la caravane et je vois Christian qui est assis là. Il n'avait pas de t-shirt, juste une veste sur lui. Je vois ses bras, je le regarde et je me dis : "Oui, je vais facilement gérer ça." (rires). J'enfile mon costume, je vais sur le plateau, et là je vois cet énorme personnage qui apparaît, qui fait presque 3 mètres de haut et 2 de large, avec ses oreilles pointues. Je le regarde et là c'est lui qui me regarde et il dit : "Oh oui. Je suis Batman." (rires) Christian est terrifiant en Batman. Il m'a regardé droit dans les yeux et je me suis dit : "Je vais pas être capable de survivre à ça".

Le reste appartient à l'histoire, avec leur affrontement dans The Dark Knight Rises pour donner une conclusion en apothéose à la trilogie portée par Christian Bale.