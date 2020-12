The Dark Knight Rises : Christopher Nolan revient sur la prestation hallucinante de Tom Hardy

En 2012, Christopher Nolan a conclu sa trilogie Batman avec "The Dark Knight Rises". Un troisième opus qui dévoilait Tom Hardy dans la peau du puissant Bane. Aujourd'hui, le cinéaste tenait à revenir sur la prestation impressionnante de son comédien.

The Dark Knight Rises : la conclusion d'une trilogie culte

En 2005, Christopher Nolan est chargé de dépoussiérer Batman après les deux films de Joel Schumacher. Il engage donc Christian Bale pour incarner le justicier et met en scène Batman Begins. Le film reçoit un accueil dithyrambique, que ce soit de la presse comme des spectateurs. En 2008, le cinéaste rempile derrière la caméra pour mettre en scène The Dark Knight. Cette suite reçoit un accueil encore plus chaleureux et remporte deux Oscars sur ses 8 nominations : Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleur montage sonore. Enfin, en 2012, il conclut sa trilogie avec The Dark Knight Rises. Au box-office, la trilogie rapporte plus de 2,3 milliards de dollars de recettes.

The Dark Knight Rises ©Warner Bros Studios

The Dark Knight Rises s'est avéré être une conclusion musclée et convaincante de la trilogie. Mais le film doit beaucoup à Tom Hardy, impressionnant dans la peau de Bane. Ce n'était pas évident de passer derrière Heath Ledger dans la peau du Joker, mais le comédien a offert une prestation inoubliable, que même Christopher Nolan salue régulièrement.

Retour sur la prestation de Tom Hardy

Lors d'une conversation avec le podcast Happy Sad Confused, le cinéaste a été interrogé sur ses acteurs. De Leonardo DiCaprio à Robert Pattinson en passant par Tom Hardy. Ce dernier l'a extrêmement impressionné, et il est revenu sur sa prestation dans The Dark Knight Rises. Il estime que même huit ans après son interprétation, le public a minimisé son talent, et n'a pas pleinement compris sa manière d'aborder le personnage :

Tom Hardy soutient que Bane est en quelque sorte basé sur moi. Dans l'esprit de Tom, il y a un entrelacement très complexe d'impulsions et d'influences dans lesquelles j'ai une voix. Je pense que ce n'est certainement pas conscient de ma part. Il n'y a pas de filet de sécurité pour aucun de ces gars et Tom, je veux dire, ce qu'il a fait avec ce personnage n'a pas encore été pleinement apprécié. C'est une performance extraordinaire, et vraiment incroyable. La voix, la relation entre le simple fait de voir les yeux et le front. Nous avons eu de nombreuses discussions sur le masque, sur ce qu'il révélerait et ce qu'il ne révélerait pas. Je me rappelle qu'il avait mis son doigt sur sa tempe et avait dit : "Je veux jouer avec ça. Ne laissez que ça de visible". C'est vraiment une performance.

Et c'est vrai que la performance de Tom Hardy est mémorable dans le long-métrage. Elle prouve sa capacité à s'adapter à un jeu difficile, et à un antagoniste mystérieux. Depuis cette incarnation, Tom Hardy est devenu un comédien mondialement célèbre, et porte régulièrement des masques qui lui dissimulent une partie du visage. Christopher Nolan a tellement aimé cette représentation de l'acteur dans The Dark Knight Rises qu'il a réutilisé le même procédé quelques années plus tard dans Dunkerque, où le visage de l'acteur est pratiquement toujours masqué.