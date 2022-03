The Dark Knight Rises : qu'est devenu le Joker dans ce troisième film ?

Initialement, le Joker devait revenir dans "The Dark Knight Rises". Mais suite au décès prématuré de Heath Ledger, le cinéaste Christopher Nolan a été obligé de revoir ses plans. Découvrez ce qu'est devenu le personnage.

The Dark Knight Rises : la conclusion musclée de la saga Batman

Après Batman Begins et l'incroyable The Dark Knight, Christopher Nolan et Christian Bale sont de retour pour conclure la trilogie emblématique de Batman avec The Dark Knight Rises. Un troisième épisode impressionnant avec notamment Tom Hardy dans le rôle de Bane, Joseph Gordon-Levitt en Blake, et Anne Hathaway en Catwoman. Evidemment, Gary Oldman, Michael Caine et Morgan Freeman sont tous de retour dans leurs rôles respectifs.

The Dark Knight Rises a été un énorme succès au box-office avec plus de 1 milliard de dollars de recettes. Le long-métrage demeure encore aujourd'hui le film Batman qui a fait le meilleur démarrage sur le sol français. Une réussite qui doit beaucoup à Tom Hardy, inoubliable dans la peau de Bane. Pourtant, initialement, The Dark Knight Rises devait avoir une intrigue totalement différente et devait ramener le Joker sur le devant de la scène.

Une toute nouvelle histoire

Heath Ledger est malheureusement décédé le 22 janvier 2008, peu de temps avant la sortie de The Dark Knight, d'une overdose, dans des circonstances encore aujourd'hui assez floues. Le Joker devait être de nouveau le grand méchant de The Dark Knight Rises. La fin de The Dark Knight laissait en effet entendre que le Prince du Crime allait revenir hanter Batman. Mais le décès prématuré de Heath Ledger a poussé Christopher Nolan à modifier ses plans. Pas question pour lui de caster un nouvel acteur dans la peau du Joker, ou de ramener numériquement Heath Ledger dans le film. Non, il fallait trouver une autre option.

The Dark Knight Rises ©Warner Bros

Forcé d'écarter le Joker, Christopher Nolan doit repartir sur des bases totalement nouvelles. Pendant un temps, il imagine une histoire avec L'Homme-Mystère. Le studio insiste pour que The Riddler soit le prochain ennemi de Batman, et il voit même Leonardo DiCaprio pour l'incarner. Mais Nolan estime que ce personnage est trop proche du Joker, et préfère partir vers d'autres horizons. C'est alors que le scénariste David S. Goyer propose Bane à Christopher Nolan. Une proposition qui n'a pas réellement convaincu le cinéaste aux premiers abords :

La première fois que j'ai proposé que le méchant soit Bane, Chris Nolan voulait m'étrangler car il trouvait le personnage stupide, mais pour l'histoire que nous voulions raconter, il était le seul qui faisait sens. Nous voulions raconter l'histoire d'un Bruce Wayne vieillissant, physiquement fragile et nous voulions qu'il affronte quelqu'un de physiquement meilleur que lui. Nous avons refait Rocky III, littéralement.

Mais du coup, qu'est devenu le Joker dans l'univers Batman ?

Le nom même du Joker n'est jamais abordé dans le film. C'est comme si le clown démoniaque s'était totalement évaporé de l'univers Batman. Christopher Nolan ne propose qu'une seule référence à la célèbre Nemesis du Chevalier Noir, le temps d'une courte scène. Au moment de l'inauguration de la statue de Batman à Gotham, la caméra s'élève dans les airs, et la composition des individus présents lors de cette commémoration forment le visage du Joker. C'est le seul et unique moment où Chris Nolan fait référence au Joker. Mais alors, qu'est-il devenu ?

The Dark Knight Rises ©Warner Bros

On peut trouver quelques éléments de réponses dans la novélisation de The Dark Knight Rises par Greg Cox. Il y est raconté que suite à la loi Dent, de nombreux criminels ont plaidé la folie pour obtenir des réductions de peine. L'asile d'Arkham est donc délaissé, et un pénitencier du nom de Blackgate devient un lieu d'accueil pour des criminels. Visiblement, trop dangereux pour être déplacé, seul le Joker reste à Arkham sous haute surveillance :

Les pires des pires étaient envoyés à Blackgate, excepté le Joker qui, selon les rumeurs, a été emprisonné à Arkham et demeure son seul occupant. Ou peut-être s'est-il échappé ? Nul ne le sait.

Apparemment, le Joker serait donc en train de pourrir au fin fond de l'asile d'Arkham. Un dénouement plus que mérité pour ce personnage démoniaque...