The Dark Knight Rises : Tom Hardy explique les origines de la voix de Bane

« The Dark Knight Rises » marque la conclusion de la trilogie Batman mise en scène par Christopher Nolan. La réussite du film doit beaucoup à l’antagoniste Bane, incarné par Tom Hardy. Ce dernier vient d’ailleurs de révéler la manière dont il a créé la voix grasse et inquiétante de ce personnage emblématique de DC Comics.

The Dark Knight Rises : une conclusion impressionnante

En 2012, après Batman Begins et The Dark Knight, Christopher Nolan et la Warner ont offert aux fans la grande conclusion de cette trilogie culte. Intitulé The Dark Knight Rises, le long-métrage venait apporter un point final à la saga du Chevalier Noir, toujours incarné par Christian Bale. Le film s’est avéré être un succès critique moindre que The Dark Knight, mais à largement convaincu les fans. En effet, The Dark Knight Rises a rapporté plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office.

Bane (Tom Hardy) - The Dark Knight Rises ©Warner Bros

Outre la maîtrise toujours impressionnante de Christopher Nolan, le film doit également beaucoup à la prestation inoubliable de Tom Hardy dans la peau de Bane. Cet antagoniste culte de Batman dans les comics a pris vie dans ce dernier opus du Chevalier Noir. Le comédien a par ailleurs exposé une prestation musclée inoubliable. En plus de sa corpulence titanesque, Bane a également marqué les esprits grâce à l’intonation toute particulière de sa voix. Tom Hardy a créé une voix rocailleuse impactante, qui a titillé les oreilles de millions de fans. Le comédien a en effet forgé un timbre de voix métallique, désincarné, tinté d’un accent unique imaginé de toute pièce.

Tom Hardy explique les origines de cette voix

Lors d’une récente interview avec Wired pour la promotion de Venom : Let There Be Carnage, Tom Hardy est revenu sur son interprétation de Bane dans The Dark Knight Rises. Il a notamment expliqué les origines de sa voix :

Bane est un personnage qui a des origines latines, ce qui n'est pas mon cas. Alors j'ai fait des recherches et j'ai découvert un homme appelé Bartley Gorman, qui appartient à la communauté Rom. On l'appelle "le roi des Gitans". Il est boxeur et il combat à mains nues.

Tom Hardy s’est alors imprégné de l’accent de ce combattant méconnu pour échafauder la voix de Bane :

J'ai trouvé ça génial. Je l'ai montré à Christopher Nolan. Je lui ai dit qu'on pouvait soit suivre une piste à la Dark Vador, une tonalité de méchant neutre, ou bien que l'on pouvait essayer ça. J'avais envisagé cette possibilité, juste au cas où il nous aurait fallu prendre en compte les racines et les origines de Bane. Christopher Nolan a répondu qu'on allait partir dans cette direction. Nous nous sommes amusés avec cet accent, nous l'avons rendu un peu plus fluide, et à présent les gens l'adorent.

Bartley Gorman ©colemoreton.com

Bartley Gorman était un boxeur gallois né en 1944 et décédé en 2002. Entre 1972 et 1992, il règne en maître dans le monde de la boxe tzigane illégale. Durant ces années, il s'est battu dans un puits de mine, dans une carrière, dans des foires aux chevaux, dans des campings, dans des bars et clubs et dans la rue où il s’est construit une solide réputation. Il a même remporté le titre de champion de Bareknuckle de Grande-Bretagne et d'Irlande, après avoir battu son rival Jack Fletcher. Si vous voulez en savoir plus sur ce monsieur, il a écrit, en compagnie de Peter Walsh, une autobiographie intitulée King of the Gypsies. En 1995, Shane Meadows a filmé un documentaire éponyme. Puis, en 1999, la comédie A Room for Romeo Brass a mis en vedette le comédien Paddy Considine dans la peau de Bartley Gorman.

