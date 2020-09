The Dark Knight Rises : une scène très violente a été coupée

Conclusion qui n'a pas fait l'unanimité, "The Dark Knight Rises" aurait pu décrocher un classement beaucoup plus dur que le PG-13 à cause d'une seule scène très violente. Un acteur revient sur cette coupe effectuée par Christopher Nolan pour ne pas handicaper son film.

The Dark Knight Rises : la fin de la trilogie de Nolan

Acclamé pour ses deux premiers opus, Christopher Nolan a pu décevoir certains spectateurs avec son dernier opus, The Dark Knight Rises. Le film se déroule des années après le précédent. Batman ne veille plus sur Gotham et est devenu un fugitif qui doit échapper aux autorités après s'être accusé à tort de la mort d'Harvey Dent. Il n'y a plus de justicier en ville mais la situation semble beaucoup plus calme. Quand le terroriste Bane et son armée débarquent avec une envie de renverser l'ordre établi, Bruce doit sortir de sa retraite et renfiler le costume. Ce combat sera le plus dur qu'il aura eu à mener.

Spectaculaire, ambitieux et animé par des intentions courageuses (se passer de Batman pendant une heure !), le film a connu des critiques mais a très bien fonctionné dans les salles avec un peu plus d'un milliard de dollars au box-office. La donne aurait été différente si une seule scène avait été conservée. L'acteur Matthew Modine a révélé dans le podcast CinemaBlend’s ReelBlend que son personnage, Peter Foley, devait avoir une fin très cruelle.

Dans le montage que l'on connaît, ce flic de Gotham est vu pour la dernière fois en train de tirer sur le véhicule que conduit Talia (Marion Cotillard). Dans le plan d'après, il est à terre, sans vie. On comprend qu'il vient de mourir, sans plus de détails. Nous nous sommes peu attardés sur son cas, portés par le rythme du montage. Mais cette mort aurait pu être beaucoup plus violente et The Dark Knight Rises passa à deux doigts de décrocher un classement NC-17 aux Etats-Unis. Dans le système de classification américain, il se trouve au-dessus du Rated R, ce qui veut dire que les moins de 17 ans ne peuvent absolument pas entrer dans la salle, qu'ils soient accompagnés ou non. Un tel classement aurait eu un impact sur le box-office puisqu'il aurait mis de côté une partie du public. Pour un film de super-héros qui doit attirer les adolescents, cela aurait été malvenu de ne pas les convier à la fête.

Que contenait cette scène ?

Dans le podcast, donc, l'acteur qui campe l'un des policiers qui se bat contre les soldats de Bane a décrit le sort qui lui était réservé. Lors de sa fuite, Talia devait littéralement le percuter. Son corps devait décoller du sol lors de l'impact et s'écraser par terre, avec un bruit terrible à l'atterrissage. C'est bien évidemment un cascadeur qui s'est occupé de la scène par soucis de sécurité mais ça n'a pas empêché de mettre mal à l'aise l'équipe sur le plateau, y compris Christopher Nolan himself, qui ne semblait pas à l'aise avec la responsabilité d'une telle touche de violence. Peter Foley en parle comme s'il était encore sous le choc :

Ils l'ont laissé tomber d'environ 15 mètres de haut et le bruit de son corps frappant la rue devant la Bourse de New York... C'était écœurant. Je me souviens avoir regardé Christopher Nolan lorsqu'il filmait et son visage est devenu pâle.

Heureusement, le réalisateur a eu la bonne idée de ne pas incorporer cette courte scène dans son montage. Face à une telle sanction qui pouvait tomber, la Warner aurait sûrement aussi réagi pour essayer de redescendre au PG-13. Si Nolan ne fait pas du cinéma pour les bisounours, on ne lui connaît pas une attirance pour l'ultra-violence. Aucun de ses films n'a jamais décroché le Rated-R, alors un NC-17 aurait été assez atypique dans l'ensemble de sa carrière.