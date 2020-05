The Dark Knight Rises : Warner voulait que The Riddler apparaisse sous les traits d'un acteur culte

Warner Bros avait des plans différents pour « The Dark Knight Rises ». Le studio voulait que The Riddler apparaisse dans le film de Christopher Nolan, et voulait même que ce soit un très grand acteur qui campe le vilain.

En 2012, Christopher Nolan apporte sa touche finale à sa trilogie. Il met en scène The Dark Knight Rises, qui venait conclure les aventures de Christian Bale dans la peau de Batman. Initialement, le Joker devait revenir, mais avec la mort de Heath Ledger, le cinéaste a adapté son scénario, et a présenté Tom Hardy sous le masque de Bane. Pourtant, Warner Bros avait une autre idée pour le film : Leonardo DiCaprio dans le costume de L'Homme Mystère, également appelé The Riddler.

Leonardo DiCaprio en Riddler

A l'époque du développement du film, Warner Bros était désireux de convaincre Christopher Nolan d'incorporer The Riddler à son histoire. Il voulait même que ce personnage soit le principal antagoniste de The Dark Knight Rises. C'est David S. Goyer, le co-auteur du film, qui a rapporté la nouvelle. Il affirme ainsi que Warner Bros voulait ce personnage dans le film et que le studio avait Leonardo DiCaprio en premier choix pour l'interpréter.

Tout ceci ne s'est pas concrétisé. Le cinéaste a préféré emmener son film dans une autre direction en proposant Bane, parfaitement interprété par Tom Hardy. Les détails de ce refus restent fragmentaires et assez méconnus. En 2012, le réalisateur avait simplement dit que son méchant central « ne serait pas le Riddler ». Cependant, il n'a jamais vraiment expliqué les raisons de son refus.

Mais logiquement, le choix de Bane permettait de se démarquer des précédents épisodes. Ra's al Ghul et le Joker étaient des ennemis à la portée psychologique très forte, jouant beaucoup avec les faiblesses psychiques de Batman. Dans The Dark Knight Rises, Bane est tout le contraire. C'est un ennemi qui combat Batman sur le plan physique avant tout. Ceci explique peut-être pourquoi Nolan a refusé la présence de The Riddler, qui aurait emmené l'intrigue sur un pan plus psychologique.

Quoi qu'il en soit, si David S. Goyer dit vrai, Christopher Nolan n'a pas plié face aux exigences de Warner Bros. Pourtant, l'idée de voir Leonardo DiCaprio dans la peau de L'Homme Mystère est une image ravissante. Il aurait certainement proposé une interprétation solide du personnage. Quant au Riddler, le personnage va prochainement avoir une nouvelle chance de s'illustrer, puisqu'il apparaîtra dans The Batman sous les traits de Paul Dano. Le film de Matt Reeves est attendu le 29 septembre 2021.