The Expanse (Amazon Prime Video) : la guerre est proche dans le nouveau trailer de la saison 5

L'ambitieuse série de science-fiction "The Expanse" s'offre une nouvelle bande-annonce pour sa saison 5 à découvrir dès le 16 décembre sur Amazon Prime Video.

The Expanse : une petite page pour l'homme, un grand pas pour les séries

The Expanse a commencé comme une série de romans de science-fiction écrits par James S. A. Corey, alias commun de la paire formée par Daniel Abraham et Ty Franck. Ce dernier a longtemps travaillé en tant qu'assistant de George R. R. Martin, père de la saga Game of Thrones. Cette saga spatiale commence en 2014 avec L'Éveil du Léviathan. Elle compte aujourd'hui 7 volumes avec un huitième à paraître le 6 janvier 2021.

L'adaptation télévisuelle a été diffusée pendant 3 saisons sur Syfy. Depuis la quatrième, elle fait partie de l'écurie des Amazon Originals.

On s'y retrouve 200 ans dans le futur, et tout commence comme une banale enquête sur une personne disparue. Le détective Josephus Miller (Thomas Jane) doit retrouver Julie Mao (Florence Faivre), une jeune femme qui se serait rapprochée de mauvaises personnes. Autre destin brisé, celui du second James Holden (Steven Strait), dont une manœuvre périlleuse et une décision décriée vont mettre à mal la paix fragile entre les Nations Unies, la République du Congrès martien, et les colonies de la ceinture d'astéroïdes. Tout ça n'est que la partie immergée d'une intrigue qui va perdre le spectateur aux confins des territoires inexplorés de l'espace infini.

Ce show de science-fiction se déguste comme un divertissement exigeant et palpitant. Le scénario est riche en rebondissements et ne s'est jamais perdu dans l'inutile en 4 saisons. Les fans de conspiration, d'enjeux politiques et de combats spatiaux incroyables se délecteront de chacun de ses épisodes. Bonne nouvelle, de nouveaux arrivent bientôt.

Rien ne va plus !

C'est vrai que la situation semble ne jamais vraiment se détendre dans le monde futuriste de The Expanse. Telle une hydre spatiale, réglez un conflit et deux apparaissent ! Cette fois-ci, c'est au tour du terroriste Marco Inaros, commandant de la Free Navy, de revendiquer la guerre au nom de la liberté des habitants opprimés de la Ceinture. Après l'ouverture des portes extraterrestres, il souhaite que les Ceinturiens soient un peuple libre. Il veut toutefois s'en assurer en préparant une attaque sans précédent dans l'histoire sur les gouvernements en place. Le futur, il l'offrira à ceux qui le soutiennent par la force !



Holden a beaucoup de mal à relâcher son sentiment de culpabilité concernant le sort du monde entier qu'il semble toujours porter sur ses épaules. Pourra-t-il devenir un peu plus égoïste comme lui suggère Fred Johnson (Chad Coleman) dans la bande-annonce ? Les autres membres de l'équipage du Rocinante n'ont pas l'esprit beaucoup plus tranquille. Naomi (Dominique Tipper) apprend que son fils Filip se trouve sur Pallas. Elle va tout faire pour se rapprocher de lui tout en le protégeant de l'influence négative de son père. Amos (Wes Chatham) fait lui un voyage sur Terre, à Baltimore, pour faire face à son passé. Conscient que le monde va mal, il ne voit que deux alternatives à son destin : Flotter tout en haut ou couler au fond ! Quant à Bobbie (Frankie Adams) et Alex (Cas Anvar), ils assistent à l'effondrement de Mars.

Pourtant, face à la menace que représente Inaros, ils vont devoir oublier leurs problèmes personnels, se retrouver et défendre la paix.

La cinquième saison de The Expanse sera lancée dès le 16 décembre sur Amazon Prime Video. Un nouvel épisode sera ensuite disponible tous les mercredis. Le 10ème et dernier épisode de cette 5ème salve sera donc diffusé le 3 février.