The Eyes of Tammy Faye : Jessica Chastain et Andrew Garfield s’affichent dans un look surprenant

C’est ce qu’on appelle un changement radical. Les premières images du film "The Eyes of Tammy Faye" ont en effe, été dévoilées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jessica Chastain et Andrew Garfield, qui jouent les rôles principaux, ont sorti les prothèses.

Le couple télévangéliste le plus scandaleux de l’Amérique

The Eyes of Tammy Faye est inspiré du documentaire du même nom qui s’intéressait au couple télévangéliste formé par Jim Bakker et Tammy Faye Bakker. Ce duo pas comme les autres a connu la gloire entre 1974 et 1989, grâce à leur émission Praise The Lord Club. Réunissant des millions de téléspectateurs chaque semaine, le show leur a permis d’amasser des millions de dollars et de construire un véritable empire. Seulement, à partir des années 90, le couple Bakker a été rattrapé par plusieurs scandales financiers et sexuels (impliquant notamment Jim Bakker) qui ont totalement démoli tout ce qu’ils avaient pourtant construit durant deux décennies. En outre, Tammy Faye va divorcer de son mari suite à cette affaire.

Praise The Lord Club ©PTL Satellite Network

Autant dire que ce genre de biopic est toujours le bienvenu à Hollywood, surtout lorsqu'il traite de success-story et de chute. De plus, le film pourra compter sur deux têtes d’affiche incontournables du cinéma hollywoodien : Jessica Chastain (dans le rôle de Tammy Faye) et Andrew Garfield (qui incarne Jim Bakker).

Jessica Chastain porte la perruque pour jouer Tammy Faye

C’est au cours de l'entretien entre Jessica Chastain et People Magazine, que ce dernier en a profité pour relayer quelques photos du film. Et bien malin celui qui arrivera à reconnaître l’actrice ainsi que son acolyte Andrew Garfield. En effet, les deux comédiens voient leurs visages être inondés de maquillages et de prothèses en tout genre. L’actrice a d’ailleurs déclaré durant son entretien que sa transformation physique en Tammy Faye lui avait pris au moins 4 heures par jour.

Toujours désireuse d’incarner des personnages féminins pas comme les autres, Jessica Chastain a souligné son enthousiasme d’incarner la célèbre télévangéliste :

J'ai tellement été touché par elle, et son histoire. Ce que j'ai le plus aimé chez Tammy, c'est sa capacité à aimer. Elle savait ce que c'était que de ne pas se sentir importante, et elle ne voulait pas que quelqu'un en fasse l'expérience. (…) Mais les gens la transformaient toujours en clown et la punissaient pour les erreurs de son mari. Et tout au long de l’Histoire, les femmes ont souvent été victimes de cela, expiant les péchés des hommes.

Au vu de cette intervention, l’actrice semble toujours être dans le rôle. On espère toutefois que le biopic sera plus cynique et moins premier degré. Le film réalisé par Michael Showalter (Mal d'amour) pourrait en tout cas être un candidat sérieux aux prochains Oscars. L’Académie adore ce genre de productions.

The Eyes of Tammy Faye sortira en salles le 29 septembre 2021.