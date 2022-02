The Fabelmans : David Lynch rejoint le casting du prochain film de Steven Spielberg

C'est une nouvelle qui va ravir tous les amoureux du cinéma. Pour son prochain film "The Fabelmans", qui sera en partie inspiré de sa propre enfance, Steven Spielberg a invité au casting l'artiste et immense cinéaste David Lynch. Une rencontre au sommet entre deux réalisateurs légendaires.

Steven Spielberg met en scène son enfance

The Fabelmans sera le prochain film à découvrir de Steven Spielberg, dont le tournage a débuté en juillet 2021 et dont la sortie est pour l'instant prévue dans les salles le 23 novembre 2022. On connaît de ce film sa libre inspiration autobiographique - l'enfance en Arizona d'un jeune garçon aspirant cinéaste - et son ambition de se plonger dans une histoire familiale détaillée. Un projet que Steven Spielberg a en tête depuis la fin des années 90, et qui est l'occasion de son retour à l'écriture depuis A.I. Intelligence artificielle, en collaboration avec Tony Kushner. Un film où Spielberg raconte son enfance, même de manière fictive, est un argument déjà très fort. On peut y ajouter un casting séduisant, que vient de rejoindre un très grand cinéaste : David Lynch.

Steven Spielberg sur le tournage de West Side Story ©20th Century Studios

Le maître de l'étrange rejoint le roi du divertissement

C'est une association pour le moins surprenante, révélée par Variety, qui rassemble ainsi pour la première fois ces deux génies du cinéma. Deux cinéastes qui partagent l'excellence dans leur art, mais qui ont réalisé des oeuvres et conduit des carrières bien différentes. Ainsi, l'auteur du gigantesque Mullholland Drive se placera devant la caméra du réalisateur de Jurassic Park et Munich, pour un rôle qui n'a pas encore été détaillé.

La rumeur court que ce rôle pourrait être celui du grand cinéaste John Ford, ce qui ferait sens mais doit encore être vérifié. Un rêve éveillé pour les cinéphiles dans tous les cas, qui parfait la hype déjà importante sur The Fabelmans.

David Lynch rejoint par ailleurs un casting principal déjà bien fourni, articulé autour du jeune garçon, Sammy, incarné par Gabriel LaBelle. Il y ainsi Julia Butters dans le rôle de sa soeur Anne, Michelle Williams et Paul Dano dans les rôles de leurs parents, Seth Rogen dans le rôle de leur oncle. Reste maintenant à découvrir The Fabelmans, et pourquoi pas imaginer que David Lynch puisse rendre la pareille à Steven Spielberg, en lui offrant un rôle dans une future production ?