The Fabelmans : le film très personnel de Steven Spielberg s'offre une bande-annonce bouleversante

Steven Spielberg a ému les spectateurs du Festival international du film de Toronto avec "The Fabelmans". Un drame semi-autobiographique qui s'annonce bouleversant, comme le laisse présager le magnifique trailer.

The Fabelmans : un film semi-autobiographique

Après avoir exaucé son rêve de réaliser une comédie musicale avec le superbe West Side Story, Steven Spielberg sera bientôt de retour au cinéma avec The Fabelmans. Un drame qui rend justement hommage à la puissance des salles obscures et des films, définis comme "des rêves que l'on n'oublie jamais" dès les premières secondes de la bande-annonce.

The Fabelmans raconte l'histoire de Sammy, incarné par Mateo Zoryon Francis-DeFord et Gabriel LaBelle, passionné depuis toujours par le septième art. En grandissant, le garçon met en scène ses premiers courts-métrages, encouragé à suivre une voie artistique par sa mère Mitzi (Michelle Williams), tandis que son père Burt (Paul Dano) lui conseille d'envisager un avenir plus sûr et plus sérieux.

The Fabelmans ©Universal Pictures

La séparation des parents de Steven Spielberg est l'un des événements de sa vie qui a le plus nourri son oeuvre, et les injures antisémites auxquelles il a dû faire face lui ont fait prendre conscience qu'il était un "outsider". Le cinéaste s'en inspire directement pour The Fabelmans, long-métrage semi-autobiographique coécrit avec Tony Kushner (Munich, Lincoln, West Side Story). Les premières images laissent présager un torrent d'émotions ainsi qu'un spectacle intime et sublime, magnifié par des prestations saluées au Festival de Toronto où le film a été présenté, à commencer par celle de Michelle Williams.

Seth Rogen, Jeannie Berlin, Judd Hirsch, Julia Butters, Oakes Fegley et David Lynch complètent la distribution du drame, que Steven Spielberg souhaitait faire depuis de nombreuses années et qui s'est concrétisé grâce à la "peur" provoquée par la pandémie de coronavirus.

Pas de retraite pour Steven Spielberg

À Toronto, le réalisateur a déclaré à propos du besoin de faire ce film, cité par Franceinfo :

J'ai juste ressenti que si je devais laisser quelque chose derrière moi, qu'avais-je vraiment besoin d'éclaircir et de déballer à propos de ma maman et mon papa et mes soeurs ? Ce n'était pas maintenant ou jamais, mais presque.

Pour autant, The Fabelmans ne marque en rien la fin de la carrière de Steven Spielberg, qui a ajouté :

Ce n'est pas parce que j'ai décidé de prendre ma retraite et que ceci serait mon chant du cygne. Ne croyez rien de tout cela !

The Fabelmans est à découvrir dès le 25 janvier 2023 au cinéma. Retrouvez la magnifique bande-annonce en tête d'article.