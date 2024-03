The Fall Guy : la presse US s'enflamme pour le nouveau film de Ryan Gosling

Le nouveau film de David Leitch "The Fall Guy", avec Ryan Gosling et Emily Blunt dans les rôles principaux, a été montré au festival SXSW. Les premiers avis sont là et ils sont dithyrambiques.

The Fall Guy, carton en vue ?

Ryan Gosling a été une des sensations de la 96e cérémonie des Oscars avec sa version live de "I'm Just Ken", chanson iconique du film Barbie. Un moment très réussi et très joyeux qui, après le succès du film de Greta Gerwig pour lequel l'acteur a livré une performance acclamée, assoit un peu plus le statut iconique de Ryan Gosling.

C'est donc dans des conditions idéales que le nouveau film dont il est la star, The Fall Guy de David Leitch, a fait ce mardi 12 mars sa première mondiale au festival SXSW.

Colt Seavers (Ryan Gosling) - The Fall Guy ©Universal Pictures

Et à lire les premiers avis de la presse outre-atlantique, la magie Ryan Gosling devrait encore durer un bon bout de temps puisque c'est, pour le moment, à la quasi unanimité que cette comédie d'action est très chaleureusement accueilli. Le casting, le rythme, les séquences d'action et la sincérité de la proposition sont mis en avant dans ces retours qui montent sa note à 92% sur Rotten Tomatoes.

"Un délice drôle et romantique"

Ainsi, pour Peter Debruge de Variety, qui lui accorde la note de 4/5, le film n'aurait pas pu disposer d'un meilleur casting.

"The Fall Guy" est drôle, sexy, et présente la version "pour les garçons" du captivant Ryan Gosling de "Barbie" - ce qui revient à dire qu'ici il incarne l'ultime "action figure"

The Guardian lui accorde aussi la note de 4/5. Adrian Horton souligne que le film de David Leitch est porté par sa sincérité et son amour des films à grand spectacle, ainsi que l'interprétation "fantastique" de ses deux stars, pour conclure :

"The Fall Guy" célèbre avec brio les sommets parfois littéralement atteints sur grand écran au nom du divertissement de masse, et se classe parmi les meilleurs d'entre eux.

Même son de cloche du côté de Collider, où Perri Nemiroff écrit avoir eu "un sourire massif du début à la fin".

C'est un film d'action extrêmement bien fait qui déborde d'énergie et de charme pendant ses 125 mn.

Chez Vulture, l'avis est très positif aussi avec un film qui réussit son divertissement et ses impressionnantes cascades, et est porté par l'alchimie entre Emily Blunt et Ryan Gosling, notant que "peut-être la chose la plus surprenante à propos de The Fall Guy est combien il est sincèrement romantique".

De bon augure avant l'été

Il va falloir patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir The Fall Guy, qui arrivera dans les salles françaises le 1er mai 2024 et ouvrira la saison des blockbusters de l'été. Mais si la tendance se confirme, The Fall Guy pourrait bien réaliser une grande performance au box-office et largement dépasser les 239 millions de dollars de recette mondiales de Bullet Train, dont la réception avait été plus mitigée.