The Fall Guy : Ryan Gosling plus fort que Tom Cruise ?

Pour son nouveau film "The Fall Guy", avec Ryan Gosling dans le rôle-titre, le réalisateur David Leitch a préféré mettre en scène un maximum de "vraies" cascades et limiter le plus possible le recours aux CGI. Ça s'annonce spectaculaire !

David Leitch et Ryan Gosling sont chauds

Chad Stahelski a Keanu Reeves et ils se sont amusés ensemble à mettre en scène des cascades et des combats stupéfiants dans les films John Wick. Et David Leitch pourrait suivre la même voie avec Ryan Gosling, son acteur principal et titulaire du rôle-titre dans The Fall Guy.

David Leitch, comme Chad Stahelski, a commencé sa carrière en tant que doublure et cascadeur - il était d'ailleurs la doublure de Matt Damon dans les premiers films Jason Bourne - et comme son ancien collègue il est aussi devenu réalisateur. Alors, au moment de s'assoir derrière la caméra et de mettre en scène de l'action, sa préférence va à des cascades nécessitant le moins de CGI possible.

The Fall Guy ©Universal Pictures

"On a fait une chute de 50 mètres"

C'est ce qui est expliqué dans les colonnes de la nouvelle édition du magazine Empire, qui met en une The Fall Guy, adaptation de la célèbre série américaine, avec un Ryan Gosling en cascadeur maladroit et dépassé lancé dans une drôle d'enquête pour retrouver la star du film qui a disparu, et dont il est la doublure. Pour cette histoire, la productrice du film Kelly McCormick a déclaré ainsi que le réalisateur a mis en scène des cascades inédites.

On a fait des cascades gigantesques, comme une chute de 50 mètres, ce qui n'avait pas été fait depuis 10 ans. On a fait un saut de presque 80 mètres au-dessus d'une crevasse géante - je ne suis même pas sûre que ça a déjà été fait, pour être honnête ! Il y a des multiples tonneaux en voiture sur une plage, ce qui n'a pas été fait, je crois, depuis "Casino Royale".

David Leitch explique pour sa part qu'il y a "deux niveaux" de cascades dans The Fall Guy : celles qui sont dans le film dans lequel tourne le personnage de Ryan Gosling, et celles qui sont dans l'histoire même du film The Fall Guy. Une mise en abyme donc sur le métier de cascadeur, dans une comédie d'action qui s'annonce aussi drôle que spectaculaire.

Rendez-vous donc au cinéma le 28 février 2024.