The Father : comment la participation d'Anthony Hopkins a bouleversé l'adaptation

Le grand acteur Anthony Hopkins livre dans "The Father" une de ses plus belles performances, couronnée par son deuxième Oscar du Meilleur acteur, obtenu en 2021. Un rôle que Florian Zeller a adapté entièrement pour lui, et qui fait tout le génie de "The Father".

Un premier film et un immense succès critique

En 2021, le premier film de l'écrivain et dramaturge français Florian Zeller sort dans les salles françaises. The Father, adapté de sa propre pièce de théâtre, Le Père, créée en 2012, est acclamé par la critique. Ce drame, dont la qualité artistique lui permet même des incursions dans le genre du thriller horrifique, réunit une élite de comédiens, notamment Anthony Hopkins dans le rôle-titre et Olivia Colman dans le rôle de sa fille.

The Father ©UGC

Son écriture, sa narration et les interprétations du casting sont célébrées et The Father, entre autres dizaines de nominations et récompenses, obtient en avril 2021 l'Oscar du Meilleur scénario adapté et l'Oscar du Meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Sur un total de six nominations, dont celle de l'Oscar du meilleur film. Mêmes récompenses du côté des BAFTA et, last but not least, il obtient en 2022 le César du Meilleur film étranger, le film étant une coproduction franco-britannique en langue anglaise.

De tous les louanges reçus par The Father, une bonne partie concerne la bouleversante performance d'Anthony Hopkins, dans son incarnation d'un homme âgé atteint de la maladie d'Alzheimer et qui sombre dans la démence. Et si la vie du film a été si belle pour Florian Zeller et Anthony Hopkins, c'est aussi parce que la présence de ce dernier au casting était, pour Florian Zeller, une absolue nécessité pour le projet.

Un seul acteur en tête

Comme Florian Zeller l'évoque dans une interview accordée à Sens critique, il n'a jamais imaginé d'autre acteur qu'Anthony Hopkins pour incarner son personnage principal dans l'adaptation de sa pièce. Amoureux des acteurs et actrices, il explique que, déjà, il avait écrit Le Père en pensant au grand comédien de théâtre Robert Hirsch. C'est ainsi celui-ci qui a joué André, le père dans la pièce de théâtre, de 2012 à 2015.

Ça s'est imposé à moi. C'est un rêve (l'adaptation au cinéma, ndlr) qui a grandi avec le visage d'Anthony Hopkins. C'est un acteur que j'ai toujours admiré, et qui est pour moi le plus grand acteur vivant.

Pour The Father, Florian Zeller n'a donc qu'Anthony Hopkins en tête, peut-être aussi parce que Robert Hirsch est décédé en novembre 2017. Aurait-il été encore vivant que The Father aurait peut-être été développé dans le cinéma français. Dans tous les cas, le projet d'avoir Anthony Hopkins oriente évidemment Florian Zeller vers une production anglophone, et il va adapter son personnage à l'acteur.

The Father ©UGC

Même prénom et même date de naissance

Florian Zeller fait le pari, réussi, que flouter la frontière entre le réel et la fiction servira l'émotion de son film. Ainsi, pour The Father, il change le prénom du personnage de sa pièce, André, pour lui donner celui de l'acteur : Anthony. Alors que la plupart des personnages gardent, de la pièce au film, le même prénom. C'est le cas pour Olivia Colman, qui s'appelle Anne, comme le personnage d'Isabelle Gélinas dans Le Père. Même adaptation directe pour le personnage de l'infirmière, prénommée Laura dans la pièce et dans le film.

Pour moi, Anthony Hopkins est l'homme de l'intelligence extrême, du contrôle, du langage et des situations. Et voir cet homme-là, précisément, perdre le contrôle, serait d'autant plus déroutant. (...) "The Father" est l'histoire d'un homme qui chute, et il me semblait que plus l'on partait d'une certaine altitude, du moins dans l'imaginaire collectif, plus cette chute serait bouleversante.

Autre parfaite similitude entre Anthony Hopkins et son personnage : leur date de naissance. En effet, lorsque dans The Father est posée à Anthony la question de sa date de naissance, il répond "le vendredi 31 décembre 1937", ce qui bien est la date de naissance de l'acteur britannique.

Un morceau de musique pour Anthony Hopkins

Autre particularité de The Father dont Anthony Hopkins est à l'origine, l'utilisation d'un "aria" de Georges Bizet dans son opéra Les Pêcheurs de perles. Un morceau adoré par l'acteur, et que Florian Zeller a ainsi décidé d'inclure dans le film. Le réalisateur expliquait lors d'une séance de Q&A au Festival de Sundance en 2020 :