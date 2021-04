The Father : le triomphe d'Anthony Hopkins et de Florian Zeller aux Oscars

À 83 ans, le comédien Anthony Hopkins continue de remporter des prix. Il a été sacré Meilleur acteur dans la nuit de dimanche à lundi à la Cérémonie des Oscars 2021 pour son rôle dans « The Father » de Florian Zeller.

Anthony Hopkins une nouvelle fois sacré Meilleur acteur

C'est une légende du cinéma international. Anthony Hopkins a remporté son deuxième Oscar ce week-end à Los Angeles pour son rôle dans The Father. Après avoir été récompensé par le BAFTA du Meilleur acteur, et avoir été nommé aux Goldens Globes, l'acteur a été gratifié par l'Académie des Oscars pour son impressionnante prestation dans le film de Florian Zeller.

Le Père (Anthony Hopkins) - The Father ©Trademark Films

Anthony Hopkins a reçu six nominations aux Oscars au cours de sa carrière. The Father marque sa deuxième statuette après avoir remporté l'Oscar du Meilleur acteur en 1991 pour son interprétation inoubliable de Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Le comédien avait également été nommé pour ses prestations dans Les Vestiges du jour et Nixon. L'acteur a aussi été cité à deux reprises dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour ses interprétations dans Amistad et Les Deux Papes. Avec The Father, il devient, à 83 ans, le plus vieil acteur a remporter un Oscar. Prix qu'il a gagné face à des artistes très talentueux comme Riz Ahmed pour Sound of Metal, Chadwick Boseman dans Le Blues de Ma Rainey, Gary Oldman pour Mank et Steven Yeun dans Minari.

The Father : énorme triomphe

Le film de Florian Zeller n'est toujours pas sorti sur le territoire français. Il s'agit d'une adaptation de la pièce de théâtre intitulée Le Père. Créée en 2012, elle se déroule dans la capitale française. Il s'agit de la septième pièce de Florian Zeller, qui gagne avec celle-ci une reconnaissance internationale. Le Père est rapidement adapté au cinéma, notamment en 2015 par Philippe Le Guay dans Floride. Cette fois, Florian Zeller décide lui-même de porter sa pièce sur grand écran dans cette nouvelle adaptation emmenée par Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots et donc Anthony Hopkins.

The Father a pour le moment été très apprécié par la presse outre-Atlantique. Le film de Florian Zeller comptabilisait 6 nominations dans cette édition 2021, pour 2 récompenses : Meilleur acteur donc mais également Meilleur scénario adapté pour Christopher Hampton et Florian Zeller. The Father suit le quotidien d'un homme vieillissant, qui doit faire face à la perte progressive de sa mémoire. Sa fille décide de s'installer près de lui, pour lui apporter les soins nécessaires. Pour le protagoniste, toute cette agitation le trouble. Sa fille est-elle là pour le protéger ou le déposséder ? En tout cas, on a hâte de voir The Father, et la prestation visiblement mémorable d'Anthony Hopkins.