The First Fifteen Lives of Harry August : le réalisateur du Labyrinthe a son nouveau projet

Le réalisateur Wes Ball, à qui l'on doit la saga "Le Labyrinthe", réalisera le long-métrage adapté du roman de science-fiction de Claire North, "Les Quinze Premières Vies d'Harry August".

Selon Deadline, Wes Ball, réalisateur émérite malgré son jeune âge - à peine quarante ans - planche actuellement sur l'adaptation d'un ouvrage de Claire North. Le cinéaste a débuté en 2012 avec un court-métrage intitulé Ruin, gratifié d'une très bonne critique. Après cette mise en bouche remarquée, il dirige les trois volets de la saga Le Labyrinthe, d'après les romans de James Dashner.

Un nouveau projet pour Wes Ball

La société Amblin Partners a annoncé qu’elle avait acquis les droits d'adaptations de l'ouvrage intitulé Les Quinze Premières Vies d'Harry August, écrit par Catherine Webb sous le pseudonyme de Claire North en 2014. Wes Ball sera le réalisateur aux commandes du projet, oeuvrant ainsi à son premier long-métrage depuis la fin du Labyrinthe. Au scénario, on retrouve Melissa Iqbal (Humans, The Nevers). Pete Czernin, Graham Broadbent (Emma, Three Billboards) et Joe Hartwick Jr. produiront le long-métrage.

Voici l'intrigue de cet atypique roman britannique, qui vous rappellera peut-être L'Etrange Histoire de Benjamin Button. Ainsi, Harry August voit le jour dans les toilettes pour dames de la station Berwick-upon-Tweed en 1919 et décède soixante-dix ans plus tard à l'hôpital de Newcastle-upon-Tyne. Là, les choses se compliquent, puisqu'il renaît de la même manière en 1919 ! Le héros prend rapidement conscience de sa vie antérieure. Plus, il découvre qu'il est un Ouroboran, c'est à dire un être destiné à revivre encore et encore. D'autres personnes possèdent aussi cette faculté et le Club Cronus, chargé de protéger ces anomalies, ne tarde pas à l'approcher. Harry ne se doute pas encore qu'une terrible menace pèse au-dessus de leurs têtes : la fin du monde est proche et le jeune homme va tout tenter pour l'éviter. C'est donc une histoire ambitieuse qui va passer à l'écran sous la direction de Wes Ball.

Le roman de Claire North a été un réel succès. L'auteure a remporté la prestigieuse récompense John W. Campbell, distinguant son écrit comme meilleur ouvrage de science-fiction de l'année ! Wes Ball va renouer ici avec des problématiques qui lui sont chères : la rédemption, les relations amicales et amoureuses, mais surtout l'inexorable passage du temps. Le réalisateur ne devrait d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il sera à priori aux commandes du prochain volet à venir de La planète des singes, prévu pour 2022. Un autre projet ambitieux pour Wes Ball, véritable fana de SF !