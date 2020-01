The Fixer : Ron Howard s’attaque à Fidel Castro pour son prochain film

Vous avez aimé ? Partagez :

Ron Howard n’a pas fait que des bons films, mais il continue sa riche carrière à Hollywood. En plus du film « Hillbilly Elegy » pour Netflix, il travaille désormais sur un thriller intitulé « The Fixer » qui reviendra sur l’un des nombreux assassinats ratés de Fidel Castro.

Les agissements de Fidel Castro en terres cubaines ne plaisaient pas du tout aux USA, qui ont tenté à plusieurs reprises de se débarrasser de lui en le faisant assassiner ou en nuisant à sa réputation. Mais on ne parle pas de trois ou quatre fois. Non, on parle plutôt de 638 fois ! La CIA a commandité mais aussi soutenu différentes opérations pour venir à bout du révolutionnaire. Avec parfois des idées complètement folles ! L’une d’entre elles sera au centre d’un scénario signé Tyler Hisel dans le film The Fixer.

On y suivra la véritable histoire d’un agent du FBI en pleine disgrâce, qui est recruté par la CIA pour monter un commando qui devra faire tomber Castro. Et, vous vous en doutez, il ne va pas aller chercher des enfants de choeur mais des vraies raclures, dont certains proviennent de la mafia de Chicago. Un film d’action qui aura en toile de fond un contexte politique historique. À la différence d’autres films dans le genre avec un suspense sur la finalité de la mission, on sait par avance que celle-là sera un échec puisque la cible n’est pas éliminée à la fin. Ce sera donc assez particulier de suivre cette équipe alors qu’on sait déjà qu’elle est promise à l’échec.

Ron Howard dirigera le commando de The Fixer

Ron Howard a été engagé pour diriger les opérations mais dans quelle partie de sa foisonnante filmographie ce projet sera-t-il à ranger ? Les réussites ou les films plus gênants qui ont terni sa réputation ? Malgré ses qualités de faiseur, il n’a pas un style particulier pouvant apporter une touche supplémentaire et l’inégalité de son travail inspire une confiance relative. Un nouveau film de sa part, c’est un véritable jeu de hasard pour le spectateur, qui peut passer un bon moment comme endurer un gros raté. En plus de The Fixer, il sortira Hillbilly Elegy sur Netflix, cette année.

The Fixer sera porté par la Paramount, qui s’allie avec Image Entertainment (la boite d’Howard) et Join Effort, détenue par Bradley Cooper et Todd Phillips. Les compères aimeraient bien ajouter à leur tableau de chasse une nouvelle réussite. Le film n’a pas encore de date de sortie et aucune indication n’est encore donné sur le casting.