The Flash, Aquaman 2, Shazam 2 : Warner modifie les dates de sortie de certains de ses films

Warner Bros vient de faire quelques changements sur l'agenda de sortie de ses films. La firme vient en effet de déplacer les dates de sortie de plusieurs de ses grosses productions à venir, dont la majorité de ses films DC Comics, à savoir "Shazam 2", "Aquaman 2" et "The Flash".

Du changement chez Warner Bros

Tandis que la pandémie de Covid-19 semble doucement mais sûrement se résorber, ça n'empêche pas les studios de déplacer encore certains de leurs films. C'est en tout cas ce que vient de faire la Warner Bros, qui a récemment modifié les dates de sortie de plusieurs de ses œuvres à venir. C'est notamment les productions DC Comics qui sont impactées par ces changements inattendus. The Flash et Aquaman and the Lost Kingdom viennent malheureusement d'être repoussés à 2023, alors qu'ils devaient initialement voir le jour dans les salles obscures en 2022. Pour Shazam : Fury of the Gods, c'est l'effet inverse. Alors qu'il devait sortir en 2023, il vient d'être avancé à 2022.

The Flash @Warner Bros.

Focus sur le nouveau calendrier

Selon Deadline, ces changements seraient liés aux retards pris à cause de l'épidémie de la COVID-19 ces dernières années. Pourtant, la plupart des films qui ont été déplacés semblaient déjà bien avancés. La Warner avait même partagé des premiers teasers de The Flash et Black Adam. Pourtant, il va falloir prendre notre mal en patience. Voici donc le nouveau calendrier :

Aquaman and the Lost Kingdom est repoussé de décembre 2022 au 15 mars 2023.

de décembre 2022 au Black Adam est repoussé de juillet 2022 au 19 octobre 2022.

de juillet 2022 au Shazam : Fury of the Gods est avancé de l'été 2023 au 14 décembre 2022.

de l'été 2023 au Krypto et les super-animaux est repoussé de mai 2022 au 27 juillet 2022.

de mai 2022 au The Flash est repoussé de novembre 2022 au 21 juin 2023.

Arthur Curry (Jason Momoa) - Aquaman and the Lost Kingdom ©Warner Bros / DC

Et ça, ce n'est que pour les films DC Comics. En effet, d'autres longs-métrages sont également affectés par ces modifications. Par exemple En Eaux Troubles 2 avec Jason Statham est repoussé d'avril 2023 au 2 août 2023. Tandis que Wonka, le préquel de Charlie et la Chocolaterie porté par Timothée Chalamet, voit sa date modifiée de mars 2023 au 13 décembre 2023. Ainsi, si Shazam 2 débarquera plus tôt dans nos salles, la seule bonne nouvelle de ces changements, pour le reste, il va falloir être plus patient que prévu... En attendant, les fans de l'univers DC Comics peuvent toujours se consoler avec The Batman, actuellement à l'affiche :