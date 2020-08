The Flash : Ben Affleck et Michael Keaton vont reprendre leur rôle de Batman

Cette fois, c'est sûr, Michael Keaton et Ben Affleck seront à nouveau Batman dans le prochain film "The Flash" réalisé par Andy Muschietti. Le premier l'avait incarné en 1989 et 1992, le second en 2016 et 2017.

The Flash passe la vitesse supérieure

Cela faisait depuis juin que nous savions que Michael Keaton, le Batman de Tim Burton, était en négociations pour reprendre son rôle. Nous apprenons aujourd'hui que les discussions sont allées jusqu'au bout : oui, Michael Keaton reviendra dans le film The Flash.

Plus étonnant, nos confrères de Vanity Fair annoncent aujourd'hui qu'un autre retour est à prévoir : celui de Ben Affleck ! L'acteur avait pourtant rendu sa cape il y a quelques mois, annonçant qu'il y a avait trop de pression pour lui à incarner le chevalier noir. Il est revenu sur sa décision aujourd'hui. Andy Muschietti, le réalisateur de The Flash, s'est confié sur ce retournement de situation. Pour lui, tout est lié à l'état psychologique d'Affleck, loin d'être au beau fixe l'année dernière. Aujourd'hui, l'acteur semble couler des jours plus légers aux côtés d'Ana De Armas. Il se sent mieux et est à nouveau prêt à jouer les super-héros. Il s'est donc montré plus ouvert à l'idée de revenir, et a accepté le deal.

Ce retour est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Sa prestation a toujours été défendue par les fans qui n'ont jamais mis en doute ses performances dans Batman v Superman : l'aube de la justice et Justice League. Muschietti revient là aussi sur ce qui a fait de lui un bon justicier apprécié. Sa masculinité à toute épreuve et sa carrure imposante ne cachaient pas sa vulnérabilité.

Un film, des super-héros ?

Dans The Flash, DC va donc jouer à nouveau avec le concept du multivers. C'était déjà le cas à la télévision dans le Arrowverse. Dans le crossover Crisis on Infinite earths, le Flash (Grant Gustin) de la série se retrouvait entouré de celui des films (Ezra Miller) et de celui de la série originale (John Wesley Shipp).

Même chose pour Superman (Tyler Hoechlin) qui rencontrait celui échappé de Smallville (Tom Welling) et un autre du film Superman returns (Brendon Routh). Ce concept a été un vrai succès d'audience pour la CW, ce qui peut inciter DC à tenter le coup au cinéma. L'idée est en plus très à la mode. Une rumeur enfle depuis plusieurs mois d'un Spider-Man en préparation avec l'apparition des trois acteurs qui l'ont incarné au cinéma : Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Même si c'est un rêve de fan, l'idée n'a pas été confirmée par Marvel.

The Flash : un héros qui traverse les univers, les époques et les médias

Le personnage a été créé en 1940 par Gardner Fox et Harry Lampert dans le comics Flash comics. Reconnaissable parmi 100, il a le pouvoir de courir à très grande vitesse et porte toujours une combinaison rouge avec le logo d'un éclair sur le torse. Ce costume a été porté par de nombreux humains ayant cette capacité. Le succès du personnage a mené à son apparition dans d'autres médias que les comics. On a pu le voir dans des dessins animés et de nombreux jeux vidéo, dont les excellents Injustice 1 et 2. Il a également connu une première adaptation à la télévision en 1990, mais le show n'a eu qu'une saison.

Relancée en 2014 par la CW, la série The Flash a su trouver son public et compte aujourd'hui 6 saisons. La septième sera diffusée en 2021. The Flash d'Andy Muschietti sortira lui au cinéma le 1er juin 2022.