The Flash : Ben Affleck promet que les scènes de Batman seront dingues

Le comédien Ben Affleck, qui va reprendre son rôle de Batman à l'occasion du long-métrage « The Flash », promet que le film d'Andy Muschietti va réserver tout simplement les meilleures séquences concernant le Chevalier Noir de tout le DC Extended Universe (DCEU).

Le Batfleck va revenir

En 2016, Batman change une nouvelle fois de visage. Après l'excellente trilogie de Christopher Nolan avec Christian Bale dans la peau du Chevalier Noir, la Warner décide de créer son DC Extended Universe (DCEU) pour s'opposer au Marvel Cinematic Universe. Le studio débute son ascension avec Man of Steel (2013), rapidement suivi de l'énorme crossover Batman V Superman : L'Aube de Justice (2016), qui proposait aux fans un nouvel acteur dans la peau du Batman : Ben Affleck. Vivement critiqué par les fans au départ, Ben Affleck s'est finalement naturellement imposé dans le rôle et est ensuite revenu à trois reprises : brièvement dans Suicide Squad, puis dans les deux versions de Justice League.

Justice League ©Warner Bros Studio

Dernièrement, Ben Affleck donnait l'impression d'en avoir assez du rôle de justicier. En effet, initialement, il devait lui-même mettre en scène le prochain film solo Batman. Mais l'acteur/réalisateur a abandonné le projet, qui est ensuite tombé entre les mains de Matt Reeves. Ce dernier s'est alors lancé dans la production de The Batman avec Robert Pattinson. On pensait que Ben Affleck en avait fini avec le Batman, jusqu'à ce que la Warner annonce son retour dans The Flash.

Les meilleures scènes de Batman seront dans The Flash

Attendu pour le 2 novembre 2022, The Flash, réalisé par Andy Muschietti, va concurrencer le récent Spider-Man : No Way Home. En effet, cette fois c'est Flash, toujours incarné par Ezra Miller, qui va se balader dans le multivers, et rencontrer des variants de nos héros préférés. Ainsi, on sait par exemple que Michael Keaton, des années après les deux films de Tim Burton, va aussi être présent dans le rôle de Bruce Wayne. L'occasion pour les spectateurs de voir deux Batmen se confronter.

Bruce Wayne (Ben Affleck) - Batman V Superman ©Warner Bros Studios

Lors d'une récente interview avec The Herald Sun, Ben Affleck s'est exprimé sur ses apparitions dans The Flash. Le comédien a déclaré que les séquences qu'il a tournées avec Andy Muschietti sont totalement hallucinantes et pourraient tout simplement être les meilleures scènes concernant Batman à ce jour dans le DCEU. Ben Affleck a ensuite précisé qu'il espérait que le montage final conserverait l'intégralité de ces séquences :

Peut-être que mes scènes préférées en terme de Batman et de l'interprétation que j'en ai faite, sont dans le film Flash… J'espère qu'ils garderont la totalité de ce que nous avons fait. Parce que je pense que c'est génial et vraiment intéressant, différent, mais pas d'une manière qui soit incongrue. Qui sait ? Peut-être qu'ils décideront que ça ne marche pas, mais quand je suis allé le faire, c'était vraiment amusant et vraiment satisfaisant et encourageant et je me suis dit : "Wow, je pense que j'ai enfin compris".

Il aura donc fallu une demi décennie à Ben Affleck pour comprendre l'essence de Batman. Mais on est heureux de voir que le comédien a fait la paix avec son personnage. Difficile de savoir qu'elle sera le destin de Batman dans The Flash. Il se murmure de plus en plus que le long-métrage pourrait servir à fermer la porte du Snyderverse, et ainsi conclure les arcs de Batman, voire de Superman.