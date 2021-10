The Flash : Ben Affleck se confie sur son retour en Batman

"The Flash" aura été pendant des années un projet perdu auquel on ne croyait plus. Repris par Andy Muschietti, le long-métrage est plus que jamais en train de se faire puisque le tournage est actuellement en train d'avoir lieu. À cette occasion, Ben Affleck a pu renfiler le costume de Batman et il livre ses sensations.

The Flash : deux Bruce Wayne dans le coup

Même si Warner et DC ont permis la sortie de Zack Snyder's Justice League, cela ne veut pas dire pour autant que l'univers étendu va suivre le plan initial. La team de super-héros ne reviendra pas, aux dernières nouvelles, et certaines figures principales risquent de passer à la trappe. Ça semble être le cas du Superman d'Henry Cavill et très probablement du Batman de Ben Affleck. Néanmoins, pour ce dernier, la donne est un peu différente. Bien qu'aucun film ne lui sera dédié, il apparaîtra dans The Flash. Il ne sera d'ailleurs pas le seul Bruce Wayne à figurer dans le scénario car Michael Keaton va lui aussi reprendre le rôle qu'il a tenu il y a des années chez Tim Burton.

Batman (Ben Affleck) - Batman v Superman : L'Aube de la justice ©Warner Bros.

The Flash va s'aventurer du côté du multivers en suivant Barry Allen lors d'un voyage dans le passé pour venir en aide à sa mère. Or, son périple ne se déroulera pas comme prévu et il va se retrouver dans une réalité où justement le Batman de Michael Keaton est présent. On n'en sait guère plus sur comment tout va s'agencer mais les fans des comics auront reconnu un scénario qui s'inspire de l'arc Flashpoint. Quoi qu'il en soit, si on a craint le pire vu la tournure prise par le développement du projet, nous sommes rassurés de savoir qu'Andy Muschietti est aux commandes. À moins d'un retournement de situation ou d'un retard pris dans sa conception, The Flash doit arriver sur les écrans français le 2 novembre 2022.

Ben Affleck n'en a pas fini avec Batman

De passage sur le tapis rouge de l'avant-première de The Tender Bar, la nouvelle réalisation de George Clooney dans laquelle il tient le rôle principal, Ben Affleck a évoqué chez Variety son retour en Batman :

C'était une bonne façon de revisiter ça après la précédente expérience qui a été difficile. C'était vraiment adorable. Vraiment fun.

On n'en saura pas plus sur sa place dans le film, ni si son temps à l'écran sera conséquent. Mais nous sommes heureux de le savoir de retour dans ce rôle car son incarnation a parfois été mal-aimée à tort. Pour l'acteur, le temps qu'il a tenu ce rôle n'était certainement pas une partie de plaisir car il a connu la dépression et un passage à vide sur le plan personnel. On comprend alors que ce come-back doit lui faire le plus grand bien.