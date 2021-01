The Flash : Danny DeVito va peut-être reprendre le rôle du Pingouin

Décidément, les rumeurs vont bon train autour du film « The Flash ». Tandis qu'on ne sait pas réellement quelle sera l'ampleur de l'implication de Michael Keaton dans le rôle de Batman, un autre personnage des films de Tim Burton pourrait revenir sur le devant de la scène...

The Flash : quand le multivers s'invite dans le DCEU

Tandis que chez Marvel Studios, Spider-Man 3 va ramener les anciens acteurs dans le rôle et va aborder les univers connectés, chez DC c'est The Flash qui aura cette tâche. Comme chez la concurrence, Warner veut développer les multivers à travers le film d'Andy Muschietti. Le long-métrage permettra notamment de mettre en scène deux Batman. Ben Affleck sera de retour dans le rôle du Chevalier Noir qu'il détient depuis Batman V Superman, tandis que Michael Keaton reprendra également le rôle du Dark Knight après ses prestations dans les deux films de Tim Burton sortis respectivement en 1989 et 1992. Difficile de savoir exactement quelle forme va prendre ce projet fou, mais il y a de grande chance que le personnage incarné par Ezra Miller se balade à travers différentes réalités.

Le retour d'un autre personnage culte ?

Mais Michael Keaton ne sera peut-être pas le seul à revenir dans The Flash. Une nouvelle rumeur, à prendre avec des pincettes, suggère qu'un autre personnage des films de Tim Burton pourrait faire son retour sur grand écran. D'après Daniel Richtman, un journaliste spécialisé pour dénicher des rumeurs, le Pingouin, incarné par Danny DeVito dans Batman le défi, reviendra dans The Flash. Et ce, malgré son décès à la fin du film de Tim Burton.

Le Pingouin (Danny DeVito) - Batman, le défi @Warner Bros Studios

Bien évidemment, cette information n'a pas été confirmée ou infirmée par Warner Bros Studios ou DC Films. Elle reste donc pour le moment de l'ordre de la rumeur. Les détails entourant l'implication de Michael Keaton dans The Flash sont limités. Mais certains rapports suggèrent que le comédien jouerait un rôle type Nick Fury, en tant que mentor de Flash. Il pourrait même apparaître dans plusieurs films. Selon un récent rapport de TheWrap, Michael Keaton interprétera le même Bruce Wayne que celui des années 1990. Ce qui implique que The Flash ne va pas tenir compte des deux films de Joel Schumacher avec Val Kilmer et George Clooney. Danny DeVito n'a pas encore réagi à cette révélation.

En décembre dernier, Andy Muschietti a teasé The Flash comme étant un film se dirigeant vers un endroit jamais exploré par l'univers DC auparavant. Une allusion directe au croisement des multivers. Le film est attendu pour le 2 novembre 2022.