The Flash : découvrez tous les caméos du film DC

"The Flash" propose de nombreux caméos et de nombreuses références à des précédentes œuvres de l'univers DC. Voici les apparitions marquantes dans le film d’Andy Muschietti. Attention, cet article contient des SPOILERS !

The Flash a enfin son film

The Flash est le 13ème film du DC Extended Universe (DCEU). Réalisé par Andy Muschietti, le récit raconte les aventures de Barry Allen, toujours campé par Ezra Miller, qui remonte dans le temps pour sauver sa mère d’une mort certaine. Mais ce petit changement dans le continuum temporel va entraîner un effondrement du multivers. Un événement qui oblige Flash à parcourir le temps et les univers pour annuler ses erreurs.

L’occasion pour le film DC de proposer des caméos tous plus dingues les uns que les autres. La suite de cet article va évidemment contenir des SPOILERS.

Les apparitions spoilées dans la bande-annonce

Depuis la sortie de la bande-annonce, on sait que des personnages phares sont de retour dans The Flash. En plus du célèbre Barry Allen, le film met en scène de nombreux super-héros connus du grand public. On retrouve ainsi Ben Affleck de nouveau dans les habits de Batman. C’est sa cinquième apparition dans la peau du Chevalier Noir, et il est toujours accompagné de Jeremy Irons dans le rôle d'Alfred.

Ben Affleck - The Flash ©Warner Bros.

Il n’est d’ailleurs pas le seul Batman de l’aventure puisque Michael Keaton, lui aussi montré dans la bande-annonce, reprend du service. Il a déjà incarné Batman à deux reprises dans les deux volets mis en scène par Tim Burton en 1989 et 1992. Il revient donc dans la peau de Bruce Wayne et dans le costume de l’époque, plus de trente ans après Batman, le défi.

Michael Keaton - The Flash ©Warner Bros.

Du côté des kryptoniens, on retrouve Michael Shannon et Antje Traue qui reprennent les rôles du Général Zod et de Faora-Ui, qu’ils avaient déjà incarnés dans Man of Steel en 2013. Mais la véritable surprise concerne la nouvelle Supergirl, campée par Sasha Calle. Une première pour l'actrice dans ce rôle.

Wonder Woman, Superman et Aquaman

Également membres du DCEU, Wonder Woman, Superman et Aquaman font chacun une courte apparition. Si Superman est vu de très loin, à travers un écran de télévision (puisque Henry Cavill ne fait plus parti de l’aventure), les deux autres justiciers sont bien présents en chair et en os. Gal Gadot est donc de retour une septième fois dans la peau de l’Amazone, dès le début du film pour donner un coup de main à Batman et Flash. Quant à Jason Momoa, il apparaît dans la scène post-générique du long-métrage.

Gal Gadot - Justice League ©Warner Bros.

Les apparitions en images de synthèses

À la fin du film, à cause des trop nombreuses interactions de Flash avec le continuum temporel, plusieurs univers menacent d’entrer en collision. L’occasion pour Andy Muschietti de se laisser aller et de proposer aux fans des caméos à foison. Le réalisateur ramène d’entre les morts Christopher Reeve. Décédé en 2004, le comédien a été le premier visage de Superman au cinéma.

Christopher Reeve - Superman (1978) ©Warner Bros.

Il a incarné l’homme d’acier de 1978 à 1987. C’est donc avec plaisir que les fans peuvent retrouver le Superman originel. Il est même, pour l’occasion, accompagné de Helen Slater (version rajeunie et numérique) qui a campé Supergirl en 1984. Et puisque les deux personnages sont issus du même univers, Andy Muschietti fait d’une pierre deux coups.

Helen Slater - Supergirl (1984) ©Tristar Pictures

Dans cette même séquence, Andy Muschietti retourne encore plus loin dans le passé puisqu’il met rapidement en scène le Batman d’Adam West. Décédé en 2017, Adam West a été le premier visage de Batman au cinéma en 1962. On peut également apercevoir Jay Garrick, le tout premier Flash, créé en 1940 par Gardner Fox et Harry Lampert.

Enfin, durant ce même segment, le plus gros caméo concerne certainement Superman. Andy Muschietti s’amuse à mettre en scène Nicolas Cage dans la peau de l’homme d’acier. C’est un caméo important puisqu’il fait référence au projet Superman Lives. En effet, à la fin des années 1990, Tim Burton devait mettre en scène un film Superman dans le même univers que ses deux volets de la saga Batman. Et Nicolas Cage devait camper le kryptonien.

Malheureusement, la Warner n’a pas donné son feu vert. Mais les fans n’ont jamais oublié ce rendez-vous manqué, et Andy Muschietti vient de réaliser le rêve de toute une génération : mettre Nicolas Cage dans la peau de Superman.

George Clooney également là

Lors de la toute dernière scène du blockbuster, Barry Allen rentre chez lui. Enfin, il pense rentrer chez lui. Il découvre finalement qu’il a terminé sa course dans un univers qui n’est pas sien. Il a élu domicile dans un monde miroir, à quelques différences près. Dans ce nouvel univers, Batman n’est pas incarné par Ben Affleck, ni même par Michael Keaton, mais par George Clooney.

George Clooney - Batman & Robin ©Warner Bros.

Une surprise de taille. Même si ce dernier a incarné Bruce Wayne dans Batman & Robin en 1997, on ne s'attendait pas à le voir ici. Reste à savoir s’il ne s’agit que d’un simple caméo, ou si on reverra George Clooney dans ce rôle à l’avenir.