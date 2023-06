The Flash : focus sur la scène post-générique

Comme l’immense majorité des films de super-héros, "The Flash", le nouvel opus du DC Extended Universe (DCEU), comporte une séquence post-générique qui pourrait nous en dire plus sur la suite.

The Flash : DC s’attaque au multivers

Comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness dans le MCU et Spider-Man : Across the Spider-Verse du côté de Sony Pictures, c’est au tour de DC Films de s’attaquer au multivers avec The Flash. Comme Spider-Man : No Way Home avant lui, le film d’Andy Muschietti permet de ramener des figures emblématiques du cinéma super-héroïque comme Michael Keaton dans la peau de Batman. Plus de trente ans après sa dernière apparition dans Batman : le Défi, le comédien renfile le costume du Chevalier Noir pour le plus grand plaisir des fans.

Michael Keaton - The Flash ©Warner Bros.

Evidemment, Michael Keaton n’est pas le seul caméo du long-métrage, qui réserve beaucoup de surprises à son public. L’une d’entre elles survient lors de la séquence post-générique. Parce que oui, comme énormément de films de super-héros, The Flash comporte une seule scène additionnelle.

Focus sur la scène post-générique

À la fin de The Flash, Barry Allen remet de l’ordre dans le continuum temporel. Et alors qu’il pense avoir réglé tous les problèmes de continuité et de temporalité, le jeune homme est victime d’une désillusion de taille. Dans les derniers instants du film, les choses semblent s’arranger. Il rentre chez lui, et grâce à son intervention, son père est acquitté lors de son procès.

Heureux, Barry Allen décide de contacter Batman. C’est à ce moment-là qu’il se rend compte qu’il est rentré dans le mauvais univers. En effet, dans cet univers miroir, Bruce Wayne n’est plus incarné par Ben Affleck, mais par le célèbre George Clooney, qui a campé Batman en 1997 dans Batman & Robin.

Flash est donc bloqué dans un univers alternatif. La séquence post-générique se déroule ensuite dans ce même univers. Et Barry Allen retrouve la trace d'Aquaman. Celui-ci est, dans cet univers, toujours interprété par Jason Momoa. Les deux super-héros viennent de se soûler dans un bar. Mais le métabolisme de Flash l’empêche d’être ivre, contrairement à Aquaman qui finit sa soirée dans une flaque d’eau en plein milieu d’un trottoir.

Une séquence qui cache des choses ?

Si cette séquence est en apparence une simple sucrerie comique, elle cache peut-être de plus grands projets. James Gunn et Peter Safran s’apprêtent à refondre totalement le DC Universe. The Flash (au même titre que le prochain Aquaman et le Royaume Perdu) est l’un des derniers vestiges du DC Extended Universe initié en 2013 avec Man of Steel. À l’heure actuelle, James Gunn et Peter Safran ont déjà remercié Henry Cavill, Gal Gadot et Dwayne Johnson.

Le duo préfère a priori continuer sans ces trois comédiens, et donc rebooter les personnages de Superman et de Wonder Woman. James Gunn planche d’ailleurs sur ce sujet puisqu’il travaille actuellement sur son Superman : Legacy. Mais quid des autres héros ? C’est une question à laquelle nous n’avons pas encore de réponse. On ne sait pas si Zachary Levi (Shazam), Ben Affleck (Batman), Jason Momoa (Aquaman) ou encore Ezra Miller (Flash) vont encore être de la partie.

Jason Momoa - Aquaman ©Warner Bros.

La réponse se trouve donc peut-être dans cette scène post-générique. Si Flash décide de s’installer dans ce nouvel univers, les possibilités sont infinies. James Gunn pourrait se servir de cette scène post-générique pour établir son DC Universe dans cette nouvelle continuité. Via ce procédé, il pourrait librement s’amuser avec les personnages DC. Il pourrait avoir une liberté totale, et justifier simplement, des changements d’acteurs, tout en conservant ceux qu’il désire.