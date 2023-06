The Flash : le blockbuster avec Ezra Miller vers un échec au box-office

Sorti en France le 14 juin et aux États-Unis le 16, "The Flash", avec Ezra Miller dans le rôle-titre, peine à convaincre. Si bien que le film d'Andy Muschietti, doté d'un imposant budget d'au moins 200 millions de dollars, devrait faire très pâle figure au box-office.

Le flop The Flash

Après sa production pour le moins laborieuse, l'exploitation de The Flash débute avec l'allure d'une catastrophe. En effet, au terme de son premier week-end sur le territoire nord-américain, le film de super-héros réalisé par Andy Muschietti n'a encaissé que 55 millions de dollars en trois jours. Soit 4 millions de moins que Black Adam, récent et cinglant échec de Warner... Il faut aussi ajouter à ça une déception au box-office international, malgré sa distribution dans 78 pays. Dans ceux-là, The Flash a généré 75 millions de dollars de recettes. Soit un petit total de 130 millions de dollars, très loin des prévisions établies mi-mai 2023 qui estimaient que le film générerait rien qu'au box-office US entre 115 et 140 millions de dollars de recettes...

The Flash ©Warner Bros.

Pour un film qui a coûté entre 200 et 220 millions de dollars à produire, et pas moins de 100 millions en publicité, sa rentabilité semble improbable...

Les raisons d'un échec

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faible performance. Tout d'abord, sur le plan artistique, il n'a pas vraiment convaincu. Sur Rotten Tomatoes, le Tomatometer affiche 66%, pour une note sur 10 de 6,3. Côté AlloCiné, la note de la presse s'établit à 2,5 sur 5, et celle des spectateurs à 3. En cause, des CGI jugés d'un trop faible niveau, pas ou si peu d'enjeux au niveau du scénario, et une utilisation paresseuse du "multiverse", un concept qui semble déjà éreinté.

Ensuite, les problèmes judiciaires très médiatisés d'Ezra Miller, et en conséquence son absence de la promotion de The Flash - alors qu'il en est la star -, n'ont pas bien préparé la réception du film. Aussi, la situation brouillonne du DCEU (ou DC Universe, on s'y perd...) après le départ de Zack Snyder et la reprise par James Gunn du chantier, qui a annoncé faire essentiellement table rase de tout ce qui a conduit à The Flash...

Enfin, au niveau du planning des sorties en salles, The Flash arrive juste après Spider-Man : Across the Spider-Verse et Transformers : Rise of the Beasts, et, surtout, avant Indiana Jones et le Cadran de la destinée et Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1. Ces deux-là sortant respectivement en France le 28 juin et le 12 juillet (deux jours avant leur sortie américaine), difficile donc d'imaginer que The Flash, puisse malgré son mauvais départ attirer le public sur la durée, avec une telle concurrence en face de lui...