The Flash : le film va introduire une nouvelle super-héroïne

"The Flash" ne sera pas qu'un film sur un seul personnage. D'autres têtes connues de la galaxie DC viendront l'accompagner. Y compris une nouvelle super-héroïne, dont on vient d'apprendre la participation. Si on la connaît déjà sur le petit écran, une nouvelle actrice prend le rôle.

The Flash : Barry Allen perdu dans le multivers Comme chez Marvel, DC va aussi faire du multivers l'un des enjeux de ces prochaines années. Le film The Flash sera primordial sur ce point. Si le projet a mis longtemps avant de se monter pour de bon, il va finalement se faire avec Andy Muschietti à la réalisation. Ezra Miller tiendra le rôle principal, pour une intrigue qui compte reprendre des éléments des comics Flashpoint. Alors qu'il tente de sauver sa mère atteinte d'une grave maladie en remontant dans le temps, Flash se perd dans une timeline totalement différente. C'est là qu'il va découvrir qu'un autre Batman existe. Pas question d'en inventer un nouveau, c'est Michael Keaton qui reprendra le rôle dont il était le détenteur il y a des années dans les films de Tim Burton. L'incarnation du DCEU par Ben Affleck répondra aussi à l'appel. Il se peut que l'on ne soit pas au bout de nos surprises et que d'autres héros trouvent une place dans le scénario. Supergirl se joint à la fête Plusieurs théories et rumeurs existent mais c'est une confirmation qui vient de tomber : une nouvelle Supergirl sera lancée dans The Flash. L'héroïne a déjà été présentée sur le petit écran sous les traits de Melissa Benoist. Elle détenait sa propre série jusqu'à ce que l'arrêt au terme de la saison 6 soit décidée - les épisodes arriveront cette année. Le personnage n'est pour autant pas délaissé et il va avoir l'honneur de filer sur grand écran. On sait même déjà qui va l'interpréter. Au bout d'un long processus de casting, c'est Sasha Calle qui a été choisie. Lola Rosales (Sasha Calle) - Les Feux de l'amour ©CBS Une actrice qui s'est illustrée dans Les Feux de l'amour et qui a impressionné le réalisateur. Dans une vidéo publiée sur Instagram, il explique que l'élue a été sélectionnée parmi plus de 400 candidates ! Qu'implique l'apparition de cette nouvelle Supergirl ? S'il faut le rappeler, elle est la cousine de Superman et possède des pouvoirs similaires. Flash devrait tomber sur elle lors d'un de ses voyages dans une autre réalité. Étant donné que DC en a déjà soutenu une sur le petit écran, on a des bonnes raisons de penser que cette nouvelle appartiendra à un autre monde. S'impose, désormais, la question Superman. Henry Cavill sera-t-il aussi dans le coup ? Tous les espoirs sont permis à ce jour. The Flash va débuter son tournage très prochainement et reste prévu sur les écran français le 2 novembre 2022.