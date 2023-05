The Flash : le réalisateur vient de confirmer un caméo de taille

C’était jusqu’à présent une simple rumeur. Mais le réalisateur Andy Muschietti vient de confirmer la présence de ce comédien iconique au casting de "The Flash". Une révélation de taille à quelques semaines de la sortie du film DC.

The Flash : Barry Allen à l’attaque du multivers

Après Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c’est au tour des studios DC Films de s’attaquer au multivers. Réalisé par Andy Muschietti, le film The Flash va emmener Barry Allen (Ezra Miller) dans les confins du multivers. L’homme le plus rapide de l’univers décide de se servir de sa Force Véloce pour remonter le temps et sauver sa mère d’une mort certaine. Un choix compréhensible qui va néanmoins entraîner une fracture dans le multivers. Flash va alors devoir réparer ses erreurs et remettre le continuum temporel sur de bons rails.

L’occasion pour DC Film de mettre le paquet. Un peu à la manière des deux films Marvel précédemment cités, The Flash va permettre de ramener des personnages iconiques. On sait par exemple que Ezra Miller va incarner différentes versions de Flash. On sait aussi que Ben Affleck, mais surtout Michael Keaton, vont tous les deux apparaître dans la peau de Batman. Enfin, Michael Shannon va reprendre le rôle de Zod, tandis que Sasha Calle va faire sa première apparition dans le costume de Supergirl.

Une surprise de taille

Et puisque Barry Allen va voyager dans le multivers, The Flash va certainement nous réserver son lot de surprises. Récemment, Andy Muschietti vient de spoiler un caméo de taille au micro de Esquire. En effet, le cinéaste a révélé que le grand Nicolas Cage allait faire une apparition dans la peau de Superman.

C’est une révélation totalement dingue pour les fans de l’univers DC. En effet, il y a 25 ans, Nicolas Cage a failli camper l’homme d’acier dans un film de Tim Burton intitulé Superman Lives. Le long-métrage aurait dû s’inscrire dans le même univers que les deux films Batman de Tim Burton. Mais la Warner n’a finalement jamais donné son feu vert, et Nicolas Cage est passé à côté de l’une des plus grandes expériences de sa carrière.

Andy Muschietti a précisé que sa présence dans le film relève davantage du caméo :

Nic était absolument merveilleux. Bien que ce rôle fût un simple caméo, il s'y est totalement plongé... J'ai rêvé toute ma vie de travailler avec lui. J'espère pouvoir retravailler avec lui bientôt. C'est un grand fan de Superman. Un fanatique de comics.

Les fans de Nicolas Cage savent que son amour pour Superman est profond. Après tout, il a carrément appelé son fils Kal-El, en référence au véritable nom de Superman sur la planète Krypton. Mais ce caméo ne sera finalement pas sa première apparition en Superman. En effet, en 2018, Nicolas Cage avait réussi à incarner le super-héros à la cap rouge dans le film d’animation Teen Titans Go !. Mais The Flash marquera donc sa première apparition en live action dans la peau du personnage. On se donne rendez-vous le 14 juin prochain pour découvrir le résultat !