The Flash : les premiers retours US sont dithyrambiques

Prévu pour le 14 juin prochain, "The Flash" a déjà été diffusé aux États-Unis à une poignée de chanceux. Ces derniers ont fait leurs premiers retours. Et à l'unanimité, le nouveau film DC semble être une réussite totale.

The Flash : prochain segment du DCEU

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash est l'un des derniers vestiges du DC Extended Universe (DCEU). Depuis que James Gunn et Peter Safran ont été nommés à la tête de DC Films en octobre dernier, les deux hommes font le ménage dans le DCEU. Ils se sont notamment séparés d'Henry Cavill et de Dwayne Johnson qui campaient respectivement Superman et Black Adam. Ils ont également renommé le DCEU en DC Universe. The Flash est censé servir de transition entre l'ancien et le nouvel univers DC au cinéma.

Batman (Michael Keaton) - The Flash ©Warner Bros.

Il y a quelques jours, certains des journalistes présents à la CinemaCon de Las Vegas ont eu la chance de découvrir The Flash en projection spéciale. Les effets spéciaux du long-métrage ne sont pas encore totalement finalisés, mais la Warner a décidé de diffuser le film à une poignée de chanceux. La Warner semble placer une énorme confiance dans le film d'Andy Muschietti. Et visiblement, l'entreprise a bien fait tant ces premiers retours sont dithyrambiques.

Des premiers retours dithyrambiques

Une série de tweets a donc vu le jour sur la toile. Les journalistes et influenceurs présents chantent les louanges de The Flash et soulignent notamment les prestations habitées d'Ezra Miller et de Michael Keaton, qui signe pour l'occasion son grand retour dans la peau de Batman, plus de trente ans après Batman, le défi. Voici quelques uns des meilleurs retours :

The Flash est plutôt génial, et je comprends maintenant pourquoi DC ne l'a pas mis de côté. Michael Keaton est... magnifique. Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin du Batman joué par Keaton dans ma vie. Il y a de véritables moments émouvants. Sasha Calle est géniale - j'ai envie d'en voir plus !

Oui. "The Flash" est aussi bon que les rumeurs le laissent entendre. C'est "Retour vers le Futur" qui rencontre "Spider-Man: No Way Home" avec tout l'humour et le cœur du premier et l'action et les surprises du second. Si on doit en redire quelque chose, c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais c'est aussi incroyablement satisfaisant, réconfortant et amusant.

THE FLASH : bien plus déjanté que ce que j'attendais. Cela correspond vraiment à ce qu'on ressent à la lecture d'une bande dessinée crossover en 5 numéros. Beaucoup d'Ezra Miller dans un style farfelu avec des paradoxes temporels. Les nerds perdront la tête à la fin. Et au début et au milieu. Comics !

Oui, "The Flash" est vraiment génial ! Il offre des moments particulièrement palpitants, amusants et créatifs que je n'ai pas vus dans des millions d'autres films de super-héros. Ça m'a fait sourire dès le logo de Warner Bros en haut de l'écran et j'ai même aimé les références à des films que je n'apprécie pourtant pas.

Putain, "The Flash" c'est bien ! C'est super inventif à la fois visuellement et narrativement. La dynamique des deux Barry Allen est dingue. Les émotions m'ont frappé intensément, de solides surprises, et cela m'a donné envie de le regarder à nouveau et je suis vraiment impatient de voir comment ils vont gérer la suite. Bien joué.

"The Flash" est très bien. Si c'est la dernière fois que nous voyons les Batman de Keaton et Affleck, ils nous quittent en beauté. Miller est génial. Aucune scène post-générique.

"The Flash" est sans conteste l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Sans blague, "The Flash" est l'expérience cinématographique ultime car il y a un peu de tout ! De l'action, de l'émotion, du cœur, de l'humour et beaucoup de nostalgie. Ezra Miller est phénoménal dans son double Barry Allens. Michael Keaton et Sasha Calle sont également très bons. C'est un film que le public regardera encore et encore. Oh, et évitez tous les spoilers pour ce film car il y a des surprises vraiment incroyables qui vous épateront vraiment. J'ai hâte de revoir ça!

Je ne sais pas quoi dire d'autre à part que "The Flash" a donné plus que ce que j'aurais pu espérer. Le jeu des acteurs est plus que génial. Keaton assure tout ce qu'on attend. Supergirl est ma nouvelle super-héroïne préférée. Je suis vraiment stupéfait par le fait que ce film dépasse même la hype autour. Je ne m'attendais pas à ça.

"The Flash" est fantastique. Je sais qu'Ezra Miller a fait beaucoup d'erreurs mais il est tellement bon dans ce film. J'ai adoré Keaton, l'action, l'humour et l'émotion. Andy Muschietti a conçu quelque chose de spécial. Pouce en haut. WB n'a pas montré les scènes post-génériques.

Je viens de regarder "The Flash" à CinemaCon. Il contient des choses que vous ne croirez pas et il met beaucoup plus en valeur les pouvoirs de Barry Allen. C'est en effet l'un des meilleurs DC et il fait parfaitement le pont entre les anciennes et les nouvelles franchises DCEU. C'est aussi le film DC le plus drôle.

Je ne savais pas quoi penser du battage médiatique avant "The Flash", mais WOW. Le film est une explosion absolue de bout en bout. C'est hilarant, passionnant, émouvant et surprenant. Quelle façon incroyable de lancer le prochain chapitre des films DC. Très excité!

Le DC The Flash est ÉNORME ! Oubliez DC, il fait sans aucun doute partie des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. De tout temps. Narration inventive, séquences d'action FANTASTIQUES, excellent casting. TELLEMENT de détails. J'étais en larmes à la fin. Tout ce que vous attendez d'un film de super-héros et plus.

CROYEZ LA HYPE ! Mis à part les films de Christopher Nolan, "The Flash" est le PLUS GRAND film DC des 30 dernières années, qui appartient à la même conversation que SUPERMAN 78 et BATMAN 89. Le film ouvre une nouvelle voie incroyable dans le cinéma de super-héros et honore la tradition DC des années passées.