The Flash : Michael Keaton de retour dans le costume de Batman

On ne s'y attendait pas et pourtant "The Flash" devrait servir à faire revenir Michael Keaton dans le costume de Batman, quasiment trente ans après sa dernière apparition chez Tim Burton dans "Batman : Le Défi". Le film d'Andy Muschietti sera-t-il le point de départ du multivers au cinéma ?

Un retour inattendu pour la version Batman de Michael Keaton

D'après le média américain The Wrap, Michael Keaton serait en discussion pour reprendre le rôle de Batman dans The Flash. Un rôle qu'il a tenu pour la dernière fois en 1992. La Warner voudrait ramener l'acteur pour un plan sur le long terme. The Hollywood Reporter apporte sa pierre à l'édifice et explique de son côté que Michael Keaton aurait une place de choix comme une sorte de vétéran qui épaulerait la nouvelle génération, à la manière d'un Nick Fury dans le MCU - ce qui pourrait aider dans le développement du film Batgirl. Les négociations seraient encore qu'au début, ce qui signifie que rien n'est fait. Mais cette idée serait tellement centrale dans l'histoire qu'il serait dur de faire autrement que de convaincre l'acteur - à moins de prendre un autre Batman. Le studio veut enfin mettre en place un multivers sur grand écran, juste après que Marvel a posé les bases du sien. Ainsi, le scénario devrait raconter comment Barry Allen veut voyager dans le temps pour sauver sa mère de la mort à laquelle elle est destinée. Sauf qu'il va se retrouver dans un univers où le Batman de Michael Keaton existe toujours, avec 30 ans de plus.

À l'image de ce qui a été fait dans l'événement Crisis on Infinite Earths pour l'Arrowverse à la télé, nous pourrions avoir à l'avenir (pas forcément uniquement dans The Flash) plusieurs rappels à des films ou séries passés. Que la notion de multivers entre dans la sphère cinéma avec ce long-métrage en particulier ne serait pas surprenant car le Barry Allen d'Ezra Miller a fait une apparition dans le fameux crossover qu'on vient d'évoquer.

The Flash, un projet de longue date

L'apparition de Flash en solitaire était prévue avant que Justice League ne soit un ratage, suite au départ précipité de Zack Snyder en pleine production. À partir de là, le DCEU a quasiment été mis au placard avec Batman et Superman comme principales victimes collatérales. Le film The Flash a eu une conception sinueuse, avec plusieurs retards consécutifs. C'est finalement Andy Muschietti qui est confirmé comme réalisateur. Le film va donc se faire avec lui et doit arriver le 1er juin 2022 dans nos salles. Si, d'ici là, aucun nouveau retard n'est à déplorer.