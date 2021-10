The Flash : Michael Keaton de retour en Batman dans un premier teaser

La gestion de Flash témoigne à elle seule de la difficulté rencontrée par Warner pour développer son univers étendu DC. Le personnage va enfin avoir son film dont le tournage s'est terminé récemment. Un premier teaser a été dévoilé.

The Flash : un film avec des invités de luxe

Quand DC et Warner se sont lancés dans le projet Justice League au cinéma, ils ont tout naturellement convié Flash à la fête, avec l'idée de le lancer en solo par la suite. Mais tout ne s'est pas déroulé simplement et l'univers étendu a pris du plomb dans l'aile pour les raisons que l'on sait. Ce contexte a rendu compliqué la mise au monde du film The Flash mais elle aura bien lieu, avec Andy Muschietti à sa tête. Le réalisateur venu du cinéma d'horreur fait le grand saut vers le monde des super-héros, à l'instar de son compère James Wan avec Aquaman. Un tel nom à la barre inspire plutôt confiance, sa filmographie n'affichant pour le moment pas de ratage.

Le scénario s'inspire de l'arc Flashpoint développé dans les comics, avec un Flash qui va voyager dans le temps pour sauver sa mère d'une mort assurée. En chemin, il va rencontrer le Batman de Michael Keaton qui est, du coup, toujours en activité. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans les films Batman de Tim Burton. Ce n'est d'ailleurs pas la seule incarnation du Chevalier noir qui sera de la partie, car Ben Affleck va aussi renfiler le costume. D'autres surprises seront au programme et on ne sait pas encore tout ce qui se prépare. On peut néanmoins déjà dire qu'une nouvelle Supergirl sera présentée. Sasha Calle succède à Melissa Benoist, qui a tenu le personnage dans la série éponyme.

Un teaser qui va exciter les fans

Le projet The Flash est sur de bons rails avec un tournage qui s'est terminé plus tôt en ce mois d'octobre. Dans la foulée, un premier aperçu vient d'arriver lors de la DC Fandome.

Barry Allen (Ezra Miller) - The Flash ©Warner Bros.

S'il y en avait un qui était attendu au rendez-vous, c'était bien Batman. On a (presque) eu ce que l'on voulait avec ce plan de dos qui permet de reconnaître la version incarnée par Michael Keaton. Vous aurez aussi deviné que sa Batmobile se cache sous le drap que tire Barry Allen. En ce qui concerne ce dernier, la bande-annonce révèle que deux Flash seront dans le film ! Vivement que l'on puisse en voir plus, en attendant la sortie prévue sur les écrans français le 2 novembre 2022.