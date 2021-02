The Flash : Michelle Pfeiffer serait partante pour rejouer Catwoman

Éternelle Catwoman du "Batman" de Tim Burton, Michelle Pfeiffer a déclaré qu'elle ne serait pas contre le fait de reprendre son rôle dans le film "The Flash", si on venait à le lui demander. Une remarque qui ne sort pas de nulle part, tant le film consacré au super-héros semble voir arriver plusieurs retours emblématiques...

La reine des Catwoman

Lorsqu'on parle de Catwoman sur grand écran, on ne pense pas à Anne Hathaway ou Halle Berry en premier lieu. On pense surtout à Michelle Pfeiffer qui a incarné la dangereuse cambrioleuse dans Batman, Le Defi. En effet, son sex-appeal, son maniement du fouet et son alchimie avec Michael Keaton en ont fait la parfaite Selina Kyle pour les fans. D'ailleurs sa performance culte a souvent tenté d'être imitée par les Catwoman suivantes... sans succès, malheureusement. À 62 ans, l'actrice est toujours citée par les fans qui ne seraient pas contre son retour.

D'ailleurs, il faut se souvenir qu'en 2017, durant la promo d'Ant-Man et La Guêpe, elle s'était déjà confiée sur la question. À l'époque, elle se disait ravie à l'idée de reprendre son célèbre rôle, si cela était possible. Bien qu'elle avait été traumatisée par une scène où elle devait simuler le fait de dévorer un oiseau vivant, elle avait adoré collaborer avec Tim Burton. Rejouer la femme-chat 30 ans plus tard serait donc une belle opportunité pour elle. À condition qu'on le lui demande, bien entendu.

Un seul mot à dire...

En effet, pour la promo de son prochain film French Exit, l'actrice a déclaré au média Screenrant :

Je le ferais si quelqu'un me le demandait. Mais personne ne me l'a encore demandé.

Pourtant, voir apparaitre Michelle Pfeiffer/Catwoman dans The Flash serait tout à fait cohérent. On rappelle que le film, prévu pour 2022 et réalisé par Andy Muschietti, aura pour centre de l'intrigue la question du multivers. Par conséquent, on retrouvera un Barry Allen (Ezra Miller) qui voyagera dans le temps pour sauver sa mère qui est destinée à mourir. Malheureusement, sa tentative va le plonger dans une autre réalité où il va notamment faire la rencontre du Batman de Tim Burton. En effet, Michael Keaton fera son retour, 30 ans après sa dernière apparition dans la peau du Chevalier Noir à l'occasion de Batman, Le Defi. The Flash comptera donc deux Batman puisqu'il a également été annoncé que Ben Affleck reprendrait son rôle dans ce long-métrage.

Dans ces conditions, qu'est-ce qui empêcherait alors la Selina Kyle de 1992 d'apparaître aussi dans le film ? On rappelle qu'à la fin de Batman, Le Défi, il nous est montré que Catwoman a survécu à l'explosion qui a tué Le Pingouin. Bien que Michelle Pfeiffer soit actuellement occupée avec le MCU, la franchise concurrente, il serait judicieux pour DC de la ramener dans le film consacré à l'Éclair Rouge. Ainsi, la relation de séduction-répulsion entre Batman et Catwoman pourrait peut-être connaître une conclusion bien méritée.

Batman, Le Défi ©Warner Bros

Où en est The Flash ?

Si les rumeurs vont bon train quant à savoir qui s'ajoutera au casting du blockbuster, le film tente tant bien que mal de faire avancer sa production. En effet, on rappelle que le long-métrage a pris énormément de retard suite à des départs impromptus, et surtout la crise sanitaire qui est passée par là. Malgré tout, le film conserve pour le moment sa date de sortie du 2 novembre 2022.

The Flash sortira d'ailleurs la même année qu'un autre film DC dans lequel on est sûr de retrouver une Catwoman (incarnée ici par Zoe Kravitz) : il s'agit bien sûr de The Batman, prévu pour le 2 mars 2022.