The Flash : Warner pourrait virer Ezra Miller de ses futurs projets

Le studio Warner Bros vient de suspendre tous ses projets avec le comédien Ezra Miller à cause de ses récents déboires avec la justice. Une sentence qui concerne notamment les franchises « Les Animaux Fantastiques » et « Flash ».

Ezra Miller arrêté après un incident dans un bar

Re-contextualisons les faits. Le 29 mars dernier, le comédien Ezra Miller a été arrêté dans un bar à Honolulu à Hawaï. Selon le Hawaiian News Now, Ezra Miller a été accusé d'une conduite désordonnée et de harcèlement. La police du comté de Hawaï a déclaré que le comédien de 29 ans se trouvait dans un bar karaoké. Il aurait alors crié des obscénités après certains clients du bar qui se sont mis à chanter. Apparemment, sous l'emprise de l'alcool, l'interprète de Flash dans le DC Extended Universe (DCEU) aurait arraché le micro des mains d'une jeune femme de 23 ans, puis se serait jeté sur un homme de 32 ans jouant aux fléchettes.

Flash (Ezra Miller) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros

Le propriétaire du bar a alors demandé à Ezra Miller de se calmer plusieurs fois. Il a ensuite appelé la police qui a arrêté le jeune comédien. La caution de l'acteur a été fixée à 500$. Ce dernier a alors payé l'addition avant d'être relâché. Ce n'est pas le premier accrochage d'Ezra Miller avec les autorités. Le comédien avait déjà été arrêté en 2011 pour possession de drogue. En 2020, il a été aperçu dans une vidéo étouffant une jeune femme dans un bar avant d'être expulsé par le propriétaire. Face à ces différents déboires, Warner a pris des sanctions à l'encontre de l'acteur.

Deux franchises phares vont être impactées

Selon un rapport du média Rolling Stone, les dirigeants de Warner Bros ont tenu une réunion d'urgence le 30 mars dernier pour prendre des décisions à l'encontre du comportement d'Ezra Miller. Les pontes de la major auraient alors décidé de se séparer du comédien et de ne plus travailler avec lui jusqu'à nouvel ordre. Le consensus de cette réunion était de « faire une pause » sur tous les futurs projets impliquant le jeune acteur.

Une décision lourde qui impacte donc tout le DCEU mais aussi une autre franchise à succès : Les Animaux Fantastiques. En effet, Ezra Miller est le visage de Flash dans le DCEU depuis Batman V Superman et celui de Croyance dans Les Animaux Fantastiques. Difficile de savoir pour le moment, quelles vont être les réactions du studio. Les dirigeants de Warner vont-ils annuler purement et simplement les projets impliquant l'artiste ? Ou vont-ils caster un nouvel acteur pour ses rôles ?

Croyance (Ezra Miller) - Les Animaux Fantastiques ©Warner Bros

Pour Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, la question ne se pose plus puisque le film est attendu le 13 avril prochain dans les salles obscures. C'est donc trop tard pour annuler le film ou remplacer le comédien. Mais concernant The Flash, repoussé au 21 juin 2023, tout est encore possible. Même si les premières bandes-annonces du film sont déjà sorties, Warner Bros peut totalement retourner les séquences concernant Ezra Miller avec un autre comédien. Cela demande un travail de titan, mais ce n'est clairement pas impossible.

Le rapport de Rolling Stone stipule également que le tournage de The Flash était par ailleurs assez compliqué. Ezra Miller aurait engendré plusieurs « drames » pendant la production du film. Apparemment, le comédien se serait « effondré » à plusieurs reprises et aurait été pris de violents accès de colère. Ainsi, après l'éviction de Johnny Depp de la saga Les Animaux Fantastiques, c'est au tour de Ezra Miller d'être sur la sellette. Décidément, la franchise des sorciers semble porter malheur à ses comédiens...