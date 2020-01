The Force : Matt Damon et James Mangold se retrouvent après Le Mans 66

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Après le succès du film « Le Mans 66 », Matt Damon et James Mangold se retrouvent pour « The Force », projet d’adaptation du best-seller du même nom écrit par le romancier Don Winslow. Une histoire de flics new-yorkais corrompus qui pourrait permettre à Matt Damon d’incarner un personnage violent et moralement ambigu.

Selon les informations exclusives de Deadline, l’acteur Matt Damon et le réalisateur James Mangold vont se retrouver de nouveau, peu de temps après leur première collaboration pour Le Mans 66. Le réalisateur dirigera Matt Damon dans une adaptation du best-seller de Don Winslow, The Force, publié en 2017.

Matt Damon dans un rôle plus sombre qu’à l’accoutumée

Matt Damon est un des leading men d’Hollywood, et il dispose auprès du public d’une image quasi angélique. Chouchou de l’Amérique et pas loin du gendre idéal depuis Will Hunting, même ses rôles plus violents et moralement complexes, comme dans la saga Jason Bourne ou Les Infiltrés, n’ont pas écorné son immense capital sympathie. Pourtant, que ce soit dans Interstellar ou dans Bienvenue à Suburbicon, film de George Clooney dans lequel il joue un père et mari très tordu, il a montré qu’il pouvait être fascinant dans des rôles de salopards.

Et c’est ce qui l’attend dans The Force, où il jouera le rôle de Denny Malone, un flic du NYPD à la tête d’une équipe d’élite mais qui navigue dans des eaux troubles. Policier efficace mais corrompu, il va se retrouver dans un engrenage où sont impliqués des fédéraux qui veulent l’arrêter, un gang de Harlem à qui il est associé, ses propres équipiers ripoux qu’il veut protéger…

Pour James Mangold, il va se plonger dans une ambiance et une histoire proches des films de Sidney Lumet, un de ses réalisateurs favoris. Le réalisateur de Logan et du western 3h10 pour Yuma va ainsi ressortir sa palette néo-classique pour peindre cette histoire de flics corrompus dans le New York d’aujourd’hui. On ne sait pas combien l’adaptation sera fidèle au livre, mais il faut se préparer à de la brutalité, de la violence, et à une plongée très glauque dans les bas-fonds new-yorkais.

Pas de date de début de production pour le moment, et il faudra vraisemblablement attendre que Matt Damon ait terminé le tournage de The Last Duel de Ridley Scott, sur le point de commencer.